高中英聽測驗題目生活化 高雄考生：作答從從容容、游刃有餘

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試今（18）日登場，中山大學、高雄大學負責承辦高雄二、三考區試務工作，並無重大違規。考生普遍反映題目多與日常生活情境相關，例如旅遊準備或朋友間的對話，題型偏向會話式的理解測驗。

中山大學指出，第二試場設置在道明中學與高雄中學，上、下午共65個試場、4680名考生應考，缺考人數共156人，有27名考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達，扣減該節成績1題分。

高雄大學說，中山高中試場上、下午兩場，共計2273人報考，缺考人數39、64人，試務運作順利。

中山高中自然組學生馬子軒說，考題比平時模擬考簡單許多，作答時感覺從從容容、游刃有餘，整體節奏流暢、信心十足，最後一大題的看圖題組略具挑戰，測驗設計合理，難易度適中。

高雄中學考生沈廷叡、潘立勛及鄭子宬說，這次英聽考試整體算簡單，跟歷屆差不多，題目雖然題幹很長，但答案其實很早就提及，會給不少多餘資訊讓考生判別，只要仔細抓到關鍵字，應可取得不錯的成績。

福誠高中考生何姓與蔡姓考生覺得難易度跟歷屆差不多，口音都很清楚，但需要將題目完整聽完再作答，中間可能會有轉折，不能只聽關鍵字提示，對日本傳統習俗的內容最有印象。

高雄女中的謝佩書、江姓及陳姓考生覺得題目中間偏易，語調清楚標準，最後的長篇聽解考的是以一張表格比較波蘭和西班牙春天的節慶，還有考到美洲鱷和非洲鱷兩個物種的比對，題目內容滿有趣的。

高中英語聽力測驗第二次考試12月13日舉行，兩次英聽測驗考生可自由選考，成績擇優採用，作為大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」等招生檢定項目或「申請入學」管道審查資料，高中英語聽力測驗成績使用有效期限3年；大考中心將於10月31日公布成績，10月31日到11月3日可申請成績複查。

