再熱也擋不住！彰化八卦山演唱會「雙舞台」尬場 粉絲全嗨了

民眾用衣服遮陽也要搶第一排，就是要近距離感受音浪炸耳的快感。（記者張聰秋攝）

再熱也擋不住熱情！「潮派卦山」演唱會今（18日）在彰化八卦山大佛前廣場登場，儘管豔陽高照，粉絲人潮像潮水般湧山上，體驗難得的「雙舞台」音樂饗宴。

這次演唱會最吸睛的，就是罕見地設立了雙舞台互尬，一個舞台設在牌樓參佛道前，民眾或坐或站，悠閒沉浸在歌手帶來的陶醉樂聲世界裡；另一個舞台設在大佛前廣場，即使陽光直射，歌迷們紛紛撐傘，隨著歌手、樂團節奏擺動身體，直呼這就是最HIGH、最刺激的演唱會臨場感體驗！

請繼續往下閱讀...

這場音樂盛會是2025台灣設計展系列活動重頭戲之一，緊接著上週六、日「潮派鹿港」音樂祭之後接棒，今、明兩天（18、19日）共14組團體、藝人將輪番上陣飆歌尬舞。

雖然相較於「潮派鹿港」的大咖卡司，「潮派卦山」的演出者名氣被部分人嫌棄「小咖」，但現場民眾還是很捧場，為了親睹藝人、團體的丰采，大佛前、參佛道、卦山村一帶萬頭攢動，人潮擠得水洩不通。

下午一開始，「等阮返來」、「核果人」等團體、藝人輪番帶來熱力開唱，不少民眾聽得入迷。接近傍晚時，縣長王惠美也到場與民同樂。民眾除了聽歌，還能順道逛逛卦山村市集，甚至可以到縣立美術館、圖書館及武德殿看展，體驗互動區，玩得超開心！半天下來，現場氣氛只能用「炸裂」來形容。

太陽下山，八卦山大佛前人潮愈來愈多。（記者張聰秋攝）

這次演唱會最吸睛的，就是罕見地設立了雙舞台互尬，一個舞台設在牌樓參佛道前，另一個舞台則設在大佛前廣場。（記者張聰秋攝）

民眾撐傘遮太陽，站在大佛前聽歌看表演。（記者張聰秋攝）

樂團盡情飆歌獻唱，民眾隨樂擺動身體，氣氛嗨起來。（記者張聰秋攝）

台灣設計展系列活動「潮派卦山」演唱會在八卦山大佛前廣場開唱。（記者張聰秋攝）

民眾山上聽演唱會，同時逛卦山村市集，人山人海。（記者張聰秋攝）

歌手頂著烈日火力全開，熱情飆唱，炸裂現場。（記者張聰秋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法