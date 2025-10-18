蕭美琴探訪嘉義百歲人瑞 陳黃血阿嬤熱情分享每天逛3市場養生

蕭美琴副總統（左一）今私下到嘉義市探訪百歲人瑞陳黃血（左二）、兒子一家，致贈金牌、總統府敬老狀。（嘉義市政府提供）

10月29日重陽節將至，副總統蕭美琴今天由嘉義市長黃敏惠、衛福部次長林靜儀、立委王美惠等人陪同，私人探訪今年甫滿100歲人瑞陳黃血阿嬤。阿嬤出生自台南，遇到台南同鄉蕭美琴，倍感親切，陳黃血並分享自己一天要逛3處市場，被媳婦笑稱「3市的市場長」，因愛旅遊、活動，練就好體力。

蕭美琴今致贈陳黃血衛生福利部金牌、總統府敬老狀等賀禮，祝福陳黃血阿嬤重陽佳節愉快、平安健康。蕭美琴說，陳黃血阿嬤開朗又健談，充滿活力，並讓家中充滿歡笑聲，要「探聽」阿嬤平常都吃甚麼，要學習阿嬤的養生方式。

陳黃血分享，家裡原本務農，為求更好發展，10歲時父母帶她移居嘉義市做生意，在嘉義市中正路定居，一路見證中正路的興盛繁華，現在在著名小吃帶動下，每到假日更擠滿了人。

陳黃血的兒子說，媽媽育有4子2女，兒孫滿堂，且媽媽記性好，家人聚會時會點名，家人關係緊密又溫馨；年輕時媽媽長隨他們四處旅遊，且一天要逛3處市場，家中佛堂放在5樓，曾擔心媽媽爬樓梯會累，不讓她爬樓梯，結果媽媽都趁他不注意就爬上5樓，練就好體力。

黃敏惠今也致贈重陽節賀匾、金牌、賀壽壽麵、代表平安的蘋果禮盒、營養禮金5000元、重陽禮金1萬2000元，稱讚陳黃血穿著打扮「水噹噹」，陳黃血開心地說自己曾賣過布料，身上衣服是自己縫製而成，細緻的作工引起現場驚呼讚嘆。

蕭美琴副總統（前排左三）與陳黃血阿嬤一家合照。（嘉義市政府提供）

