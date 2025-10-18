取得我永久居留權的日本人 獲教育部終身學習楷模

教育部政次劉國偉（左五）今頒獎表揚終身學習楷模學習者組優等得主，其中來自日本的砂川郁雄（左一）已取得我國永久居留權。（圖由教育部提供）

活到老學到老。教育部第3屆終身學習節今（18）日登場，來自日本的砂川郁雄於2010年取得我國永久居留權後，為融入在地文化，於台北市中山國小學習華語文，並於民權國中補校持續進修，他以發音相近的日文單字註記及善用圖像法輔助記憶，並運用象形文字的特性理解字形結構，為親近及瞭解台灣文化而戮力不懈學習精神，獲頒教育部全國終身學習楷模優等。

教育部政次劉國偉表示，教育部自2023年起，每年10月舉辦「終身學習節」，期將學習融入節慶氛圍，凝聚全民學習的熱情，彰顯終身學習的價值，並鼓勵全民養成持續學習的習慣。

請繼續往下閱讀...

教育部終身司科長吳佳芬說明，今年通過學習型城市認證的縣市政府為基隆市政府，以基隆山海城市特色，發展學習型城市願景，透過納入市政重點，進一步規劃具體執行方案，逐年提高配合款支持發展，即便歷經Covid-19疫情衝擊，推動工作從未中斷，且透過市府跨部門合作與公私協力，結合地方特色及在地民間組織量能，將地方創生、城市品牌、觀光產業、食農教育等議題融入公民學習理念，並藉由實體活動宣導如辦理博覽會、學習型城市論壇及終身學習月等系列活動，拓展市民對終身學習認同感與投入度，提升城市競爭力。

此外，「全國終身學習楷模」包含「學習者組」及「教學者組」，共28名獲頒楷模，獲學習者組優等的詹玉鳳，長期照顧罹患癲癇兒子，母子共同在新北市蘆荻社區大學一起學習長達10年，也協助兒子培養一技之長進而就業，且積極參與庶民發電學習社區合作社，擔任理事與庶民講師，為能源與環境教育貢獻心力。

教學者組優等得主安嘉芳，任教於國立台灣海洋大學、國立空中大學、基隆社區大學時期，帶領社會服務團達17年，每年寒暑假前往山地部落進行服務，也積極投入在地文史資料調查與專案研究，帶領青年深入體驗基隆地方文化，激勵更多人共同參與學習；同獲優等的孫華瑛，長期擔任屏北區社區大學社團課程講師，並與在地非營利組織、社區與地方團體合作，以實際行動實踐對社會議題的發聲與關懷。教育部也表揚今年中央政府推動建立員工學習制度績優單位，台電公司和台灣港務公司同獲特優。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法