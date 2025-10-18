為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    青少年足球賽 澎湖中山國小熱血開踢

    2025/10/18 16:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    無塵盃足球賽，澎湖縣中山國小正式開踢。（記者劉禹慶攝）

    無塵盃足球賽，澎湖縣中山國小正式開踢。（記者劉禹慶攝）

    由無塵清潔公司主辦、中山國小協辦的「無塵盃青年組足球比賽」，將於即日起至19日，在澎湖縣中山國小足球場盛大登場。今（18）日舉行開幕典禮，除了參賽隊伍外，合橫國小校長葉萬全、文光國小校長方南芳、文光國中校長葉天文、澎南國中校長鄭維傑等人到場共襄盛舉。

    此次賽事吸引來自國小、國中與高中各級學校共150位選手參與，場面熱鬧非凡。主辦單位無塵清潔公司表示，舉辦本賽事旨在鼓勵青少年積極參與足球運動、培養團隊合作精神與運動家風度。凡參賽選手皆可獲得由無塵清潔公司提供的200元圖書禮券，以實際行動支持學子身心均衡發展。

    比賽將依年齡分組競賽，各組前三名隊伍與表現突出的「最佳選手」將獲頒獎金，肯定他們的努力與表現。 主辦單位表示本次賽事在中山國小舉行；歡迎各界關注青年學子們的嘉賓朋友ㄧ起前來為選手加油打氣！

    此次無塵盃不僅是一場足球競技盛會，更是一場凝聚社區與學校、企業合作力量的正向典範。

    無塵盃足球賽，澎湖國中小及澎水都報名參加。（記者劉禹慶攝）

    無塵盃足球賽，澎湖國中小及澎水都報名參加。（記者劉禹慶攝）

