從缺豬到安心吃豬 嘉大台南論壇共商防疫

今年豬肉價格波動劇烈，中秋前還爆出黑心豬腸事件，讓民眾對食安更加敏感。實際上，豬隻流行性腹瀉（俗稱豬下痢）與藍耳病（PRRS）近來持續肆虐，母豬繁殖受阻、仔豬難養，拍賣市場一度「無豬可賣」，中元與中秋雙節皆傳出缺豬危機。

為因應疫情挑戰，嘉義大學獸醫學院與校友會今（18）日在大台南會展中心舉辦「第9屆台灣重要豬病論壇」，吸引超過700位產官學專家參與，希望透過交流強化防疫與生物安全，重建民眾對國產豬肉的信心。

論壇聚焦3大主題：「豬病流行趨勢與防控策略」、「產業現況與未來發展」以及「豬場生物安全」，並安排四場衛星會議，深入探討營養配方、種豬管理及疾病防治等實務議題。嘉義大學校長林翰謙指出，今年選在台南舉辦，不僅因地處雲嘉南養豬重鎮，更看重南市長期推動養豬場現代化與防疫政策。

林翰謙強調，台灣在防疫上已取得重大成果，不僅防堵非洲豬瘟，更於2025年獲世界動物衛生組織認證為「豬瘟非疫國」，是亞洲第1個根除3大豬病的國家。嘉大將持續與地方政府合作，從設施升級到友善養殖，共同打造更安全、更永續的台灣豬肉產業。

台南市府副祕書長徐健麟表示，市府積極配合農業部「養豬百億基金」，輔導豬場導入智慧化設備與環控畜舍，4年內補助達400場次、金額約6.7億元，也協助設置固液分離機、抽污泥馬達等設施，全面提升防疫與環保效能。

論壇貴賓，包括農業部常務次長杜文珍、屏科大獸醫學院長邱明堂、嘉大教授郭鴻志、統生牧場獸醫師黃億銘，李崇道博士基金會董事長黃國青、農業部獸醫研究所所長鄧明中以及中央畜產會董事長蘇治芬等人，共同為台灣豬肉產業建言。

