    首頁 > 生活

    道卡斯族竹塹社七姓公有2姓氏已流失 後裔自嘆比黑面琵鷺還不如

    2025/10/18 16:53 記者黃美珠／新竹報導
    七姓公祭祀公業管委會理事長三仁壽（前排中）說，希望未來能尋回失聯的族人、復振族語，並期待國家能還道卡斯族土地正義。（記者黃美珠攝）

    七姓公祭祀公業管委會理事長三仁壽（前排中）說，希望未來能尋回失聯的族人、復振族語，並期待國家能還道卡斯族土地正義。（記者黃美珠攝）

    立法院通過了《平埔原住民族群身分法》，爭取正名的道卡斯族竹塹社後裔、「祭祀公業法人新竹縣竹塹社七姓公」所屬的七姓公祭祀公業管理委員會理事長三仁壽說，這是遲來的正義，但當年受皇帝賜姓的七姓公已流失黎、金2姓，剩下的5個姓氏以他的「三姓」為數最少，全台不過133人，比台南七股2000多隻卻備受國家珍視積極保育的黑面琵鷺還不如，希望國家重視他們，積極幫忙尋回族人、復振族語，甚至要致力還他們土地正義。

    三仁壽說，道卡斯族散居桃竹苗客庄，極少數移居南投縣國姓鄉，現約有1500人，其中屬於竹北采田福地「七姓公」派下的僅約600人，當中又有2個姓氏已流失，他們真的很珍稀。族人對地方開拓貢獻良多，新竹縣不僅是采田福地的所在，連新埔義民廟、關西太和宮等都是族人捐地所建。

    新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，他大學時才知有道卡斯族，大四更意外發現自己就是道卡斯人，現在正名有法可依了，下一步就是要讓族人順利取得原住民的身分。

    道卡斯族「錢合歡」派下子弟錢維政說，9年前、他36歲才發現阿婆沒有拜祖先的秘密，原來他們是竹東二重埔柯湖一帶的道卡斯族人。

    他尋根發現其曾祖父在五峰清泉當隘勇，幫清廷抵抗高山原住民時卻被出草，遺下的曾祖母只能靠皮肉生涯養活子女，才得以保全他這一房血脈。也因隘勇政策，先祖派下的土地都被強徵而去，這段先祖的血淚辛酸不能忘，他也希望未來國家要還原，並還他們土地正義。

    七姓公祭祀公業管委會理事長三仁壽說，他們三姓的道卡斯族人全台只剩下133人，受重視的程度遠不如黑面琵鷺。（記者黃美珠攝）

    七姓公祭祀公業管委會理事長三仁壽說，他們三姓的道卡斯族人全台只剩下133人，受重視的程度遠不如黑面琵鷺。（記者黃美珠攝）

    新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，有了身分法律的依據，下一步將致力幫助族人取得原住民族身分。（記者黃美珠攝）

    新竹縣道卡斯族文化協會理事長廖志軒說，有了身分法律的依據，下一步將致力幫助族人取得原住民族身分。（記者黃美珠攝）

    道卡斯族人錢維政希望復振族語，政府也不忘還原族人當年掙扎求生的辛酸血淚，並推動土地正義，給道卡斯族公道。（記者黃美珠攝）

    道卡斯族人錢維政希望復振族語，政府也不忘還原族人當年掙扎求生的辛酸血淚，並推動土地正義，給道卡斯族公道。（記者黃美珠攝）

