環保永續結合藝術 板橋435藝文特區「開放工作室日」今明登場

新北市板橋區「板橋435藝文特區」每年舉辦「開放工作室」活動，文化局長張䕒育說，今年活動以「環保永續」為主題，今（18）、明（19）2天舉辦「藝術聚落開放工作室日×綠動藝起來！市集音樂會」活動，邀請民眾走進藝術家的工作室並體驗創作、享受音樂表演，現場規劃環保闖關與市集活動，完成任務可兌換限量好禮。

張䕒育、文化局專門委員陳春美指出，435藝文特區藉由開放藝術家工作空間，讓民眾近距離了解創作歷程與靈感來源，並透過多元展演與體驗，讓藝術成為日常的一部分；今年同步推出435藝術家年度展覽「藝術×零售」，以跨域合作策展，探討生活物品與危機預備的關係，採雙展區舉行，435展區「藝術商店」展出由零售商品轉化的藝術作品，展期至10月31日；小北百貨板橋中山店展區「今日購物清單」，則藉由多元媒材與視角轉化零售空間。

張䕒育說，今年開放工作室活動也串聯市集音樂會，包括世界小丑協會錦標賽多次金牌得主「小丑彥彥」，將以《氣球魔術秀》帶來驚喜互動「晤出團故事王國」；全齡互動劇場《精靈奶奶的祖傳秘方》，邀請觀眾進入魔法森林。

文化局補充，現場規劃環保闖關「尋找環保永續小尖兵」遊戲，將環保理念寓教於樂，還有「小老闆市集」邀請孩童化身攤主體驗二手交易與資源再利用；現場也規劃文創美食市集，匯集15組品牌攤商參與，讓親子在藝術交流之餘，也能感受市集愜意氛圍，詳細活動資訊可洽435粉專或官網。

新北市板橋區「板橋435藝文特區」今明舉辦「藝術聚落開放工作室日×綠動藝起來！市集音樂會」活動，結合藝術、環保、音樂、市集與闖關遊戲等。（記者黃子暘攝）

