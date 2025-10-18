為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    獨家》北市動物園白犀牛「犀慧」今死亡 園方：早上呼喊名字反應較慢

    2025/10/18 16:06 記者孫唯容／台北報導
    台北市立動物園今日發生白犀牛死亡事件。（資料照）

    台北市立動物園今日發生白犀牛死亡事件。（資料照）

    動物園今（18）日發生白犀牛死亡事件，下午近一點，有遊客在逛動物園的白犀牛區域時，發現一隻白犀牛倒臥在園區內一動也不動，緊急通報園方人員處理。動物園發言人曹先紹證實，死亡的白犀牛是犀慧（母），年齡為38歲3月20天，為老齡個體，目前仍在進行病理解剖，詳細死因待釐清，今早保育員呼喊犀慧的名字，反應也較慢。

    曹先紹表示，今天中午12點40分，遊客中心接獲通報，有民眾發現白犀牛狀況不佳，中午12點42分，保育員到現場確認該犀牛躺臥在地，經初步詢問遊客有看到犀慧翻滾抽搐，稍早於下午3點多找來台大醫院相關醫護人員進行病理解剖，確切死因仍待進一步釐清。

    曹先紹說明，今年3到4月間，有保育員觀察犀慧疑似老齡牙口不好，不容易進食較長的乾草，故提供切碎乾草供動物食用，及提供切碎青牧草等讓動物好入口改善取食，持續追蹤動物體重，也維持尚可1640至1650KG左右，但偶爾會吐草團，與獸醫皆配合定期抽血檢查追蹤血檢數值。此外，今早觀察動物行動較為遲緩，保育員呼喊犀慧的名字，反應也較慢。（16:38更新）

