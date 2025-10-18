為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大甲百年文昌祠化身浪漫舞台 11對銀髮夫妻穿西裝、婚紗走紅毯

    2025/10/18 16:11 記者張軒哲／台中報導
    大甲區公所在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請11對銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝拍照。（記者張軒哲攝）

    大甲區公所在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請11對銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝拍照。（記者張軒哲攝）

    台中市大甲區公所今（18）日在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請11對結婚逾30年的大甲銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝，在繽紛花雨與熱烈掌聲中緩步走上紅毯，重溫當年浪漫時光，銀髮夫妻的婚紗照之後會在大甲中正紀念館舉辦攝影展。

    大甲區公所去年首度在文昌祠試辦銀色婚紗活動，邀請6對銀髮族夫妻參加，因活動免費，受到好評，今年擴大至12對報名，但有1對臨時缺席。前立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子共襄盛舉，夫妻直呼很開心，沒想過到了晚年，還能拍一次婚紗照，值得紀念珍藏。

    活動在銀髮夫妻們依序走紅毯進場中揭開序幕，接著由Cross打擊樂團演出廚師亂打秀，帶動現場氣氛，典禮最後安排「真情氣球」互動小遊戲，選出每桌的代表高聲喊出對銀色夫妻的真情告白與祝福，笑聲與掌聲不斷，現場洋溢著溫馨與感動。

    台中市副市長鄭照新表示，期盼藉此讓更多人珍視婚姻與家庭價值，並祝福長輩們白頭偕老、健康長壽，「牽手」長長久久；大甲區長顏金源表示，早年物資匱乏，許多新人無法穿上婚紗或舉辦婚禮，公所規劃此次活動，免費提供婚紗與簡易彩妝及婚紗照拍攝服務，圓滿長輩們年輕時的婚紗夢，期盼銀髮夫妻在歷史古蹟中重溫誓約，再次感受相守相惜的真情，也傳遞婚姻恆久的力量與幸福的溫度。

    前立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子甜蜜走紅毯。（記者張軒哲攝）

    前立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子甜蜜走紅毯。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播