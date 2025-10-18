大甲百年文昌祠化身浪漫舞台 11對銀髮夫妻穿西裝、婚紗走紅毯

大甲區公所在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請11對銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝拍照。（記者張軒哲攝）

台中市大甲區公所今（18）日在市定古蹟大甲文昌祠舉辦「情牽一世」銀色婚紗活動，邀請11對結婚逾30年的大甲銀髮夫妻，穿上婚紗與西裝，在繽紛花雨與熱烈掌聲中緩步走上紅毯，重溫當年浪漫時光，銀髮夫妻的婚紗照之後會在大甲中正紀念館舉辦攝影展。

大甲區公所去年首度在文昌祠試辦銀色婚紗活動，邀請6對銀髮族夫妻參加，因活動免費，受到好評，今年擴大至12對報名，但有1對臨時缺席。前立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子共襄盛舉，夫妻直呼很開心，沒想過到了晚年，還能拍一次婚紗照，值得紀念珍藏。

活動在銀髮夫妻們依序走紅毯進場中揭開序幕，接著由Cross打擊樂團演出廚師亂打秀，帶動現場氣氛，典禮最後安排「真情氣球」互動小遊戲，選出每桌的代表高聲喊出對銀色夫妻的真情告白與祝福，笑聲與掌聲不斷，現場洋溢著溫馨與感動。

台中市副市長鄭照新表示，期盼藉此讓更多人珍視婚姻與家庭價值，並祝福長輩們白頭偕老、健康長壽，「牽手」長長久久；大甲區長顏金源表示，早年物資匱乏，許多新人無法穿上婚紗或舉辦婚禮，公所規劃此次活動，免費提供婚紗與簡易彩妝及婚紗照拍攝服務，圓滿長輩們年輕時的婚紗夢，期盼銀髮夫妻在歷史古蹟中重溫誓約，再次感受相守相惜的真情，也傳遞婚姻恆久的力量與幸福的溫度。

前立法院副院長蔡其昌大甲服務處主任陳進生與妻子甜蜜走紅毯。（記者張軒哲攝）

