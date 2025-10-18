台南永康萬聖節化妝遊行 黃肇輝扮輝達執行長成焦點

民進黨市議員黃肇輝扮起輝達執行長黃仁勳，被認為很有明星臉。（記者吳俊鋒攝）

台南市永康區公所今天下午結合地方商圈、社團舉辦萬聖節活動，除熱鬧市集還有化妝遊行，大小朋友化身超人、鬼滅、海賊王等角色踩街；外號「番仔火」的民進黨市議員黃肇輝，更穿皮衣、戴上白髮，變身輝達執行長黃仁勳，相似度極高，意外成為焦點。

今年的活動以「小小孩不給糖就搗蛋」為主題，在市圖永康新總館周邊舉行，今起登場，為期2天，門口設置了大型的南瓜造型氣球，相當顯眼，展售攤商超過300家，包含美食、文創等品項，內容豐富。

活動由永康公所與東橋社區管委會聯合會、康橋商圈商業發展協會聯手策辦，大型遊樂園也搬進現場，今天下午開幕後，親子陸續湧至，歡笑聲洋溢。

下午的開幕儀式，無黨籍市議員林冠維也圍起披風，與大小朋友一起化妝遊行；他強調會廣納各方意見，每年都能精進，成為台南萬聖節應景活動的指標。

而黃肇輝扮演的黃仁勳，也被在場民眾驚呼「像極了」，直說2人真的有明星臉，誇稱相似度超過9成。

康橋商圈商業發展協會理事長李韋佑表示，今年活動內容有特地針對大人與小孩進行設計，讓親子可以到場同樂，感受應景的萬聖節氛圍，也歡度週休假期。

李韋佑提到，與警方進行交通動線的討論、研商後，今年封路範圍雖有減少，但活動內容卻更加豐富，並規劃了停車區域，讓參加的民眾更方便。

東橋社區管委會聯合會副理事長邱鵬勳則說，隨著活動的進行，主題亮點陸續地精彩呈現，尤其超人力霸王現場上演打怪秀，讓孩子有個難忘的假日回憶。

永康區長李皇興指出，萬聖節活動詮釋了「親子共樂」的寓意，孩子們化身小英雄，穿梭在五彩繽紛的市集攤位裡，場面歡愉、氣氛溫馨。

永康區公所結合康橋商圈舉辦萬聖節活動。（記者吳俊鋒攝）

活動在市圖永康新總館周邊舉行，門口設置南瓜造型氣球。（記者吳俊鋒攝）

永康區公所結合商圈舉辦萬聖節活動，親子同樂。（記者吳俊鋒攝）

