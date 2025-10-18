立霧溪堰塞湖水溢流靳珩隧道 太管處宣布各景點活動暫停

太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今日上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道。（太魯閣國家公園粉專）

花蓮縣太魯閣國家公園燕子口崩塌，在立霧溪形成堰塞湖。太管處今日在粉專「太魯閣國家公園」公布現況，表示湖水已經溢流到中橫公路靳珩隧道，提醒民眾，明後天山區可能降雨，太魯閣各景點持續封閉中，請勿靠近；另外，原定於10月25日、26日舉行的文化展演活動暫停舉辦，20日舉行的講座也將順延。

林保署花蓮分署今日上午指出，目前湖水已從台8線靳珩隧道東口溢流，並穩定回流至立霧溪主河道，雖水量略增，但整體流勢平穩，堰塞湖對於下游風險已降低。相關單位持續監測並研議後續降挖與排水作業可行性，但台8線靳珩隧道至燕子口路段目前仍屬警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷觀察，以免發生意外。

太魯閣國家公園也指出，目前燕子口堰塞湖危機未解除，今日上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。根據氣象預報，近日山區將有較大雨勢，因此除了暫停進入生態保護區入園申請外，也對在園區登山的隊伍民眾簡訊通知，請民眾儘速下山，維護自身與隊伍安全。原定10月25日、10月26日在太魯閣臺地舉辦的文化展演活動「鼓動冬藏」暫停；原訂20日下午舉辦之「太魯閣與AI時代俱進的新視界」講座也順延。

太魯閣國家公園指出，由於明、後天山區可能降雨，而堰塞湖危機還未解除，太魯閣國家公園園區各景點持續封閉中，請民眾暫時不要進入園區，也切勿靠近警戒區域。

