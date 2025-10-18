單車慢遊屏東大鵬灣 綠色市集推永續新潮

「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，串聯大鵬灣與萬巒，以「慢行、慢遊、慢活」為主題。（記者蔡宗憲攝）

由交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處主辦的「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，於大鵬灣濱灣碼頭廣場熱鬧登場，結合單車騎乘與「騎跡綠市集」，吸引眾多民眾參與。活動將持續舉行，串聯大鵬灣與萬巒，以「慢行、慢遊、慢活」為主題，推廣低碳旅遊與地方創生。

「騎跡綠市集」以永續為核心，禁用一次性餐具並提供環保餐具租借，匯集在地小農與創意攤位，搭配手作DIY、環保變裝秀及抽獎，氣氛熱烈。活動推出住宿補助與「兩鐵禮抽獎」，鼓勵搭乘高鐵、台鐵並入住在地旅宿，東港品牌「東大興」與「緩慢大鵬灣」共襄盛舉。

鵬管處處長王玟傑表示，今年新增「台185線自行車道」，讓遊客體驗濕地與山林風光，並延長騎乘至傍晚，欣賞夕陽水岸美景，搭配音樂表演與親子活動，打造多元旅遊體驗。鵬管處盼以單車慢遊帶動屏東觀光，推動永續發展。

「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，於大鵬灣濱灣碼頭廣場熱鬧登場。（記者蔡宗憲攝）

