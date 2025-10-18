為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    單車慢遊屏東大鵬灣 綠色市集推永續新潮

    2025/10/18 16:23 記者蔡宗憲／屏東報導
    「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，串聯大鵬灣與萬巒，以「慢行、慢遊、慢活」為主題。（記者蔡宗憲攝）

    「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，串聯大鵬灣與萬巒，以「慢行、慢遊、慢活」為主題。（記者蔡宗憲攝）

    由交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處主辦的「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，於大鵬灣濱灣碼頭廣場熱鬧登場，結合單車騎乘與「騎跡綠市集」，吸引眾多民眾參與。活動將持續舉行，串聯大鵬灣與萬巒，以「慢行、慢遊、慢活」為主題，推廣低碳旅遊與地方創生。

    「騎跡綠市集」以永續為核心，禁用一次性餐具並提供環保餐具租借，匯集在地小農與創意攤位，搭配手作DIY、環保變裝秀及抽獎，氣氛熱烈。活動推出住宿補助與「兩鐵禮抽獎」，鼓勵搭乘高鐵、台鐵並入住在地旅宿，東港品牌「東大興」與「緩慢大鵬灣」共襄盛舉。

    鵬管處處長王玟傑表示，今年新增「台185線自行車道」，讓遊客體驗濕地與山林風光，並延長騎乘至傍晚，欣賞夕陽水岸美景，搭配音樂表演與親子活動，打造多元旅遊體驗。鵬管處盼以單車慢遊帶動屏東觀光，推動永續發展。

    「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，於大鵬灣濱灣碼頭廣場熱鬧登場。（記者蔡宗憲攝）

    「2025 LIGHT ONE BIKE」單車旅遊活動，於大鵬灣濱灣碼頭廣場熱鬧登場。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播