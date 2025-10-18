為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    主計總處曝平均月薪4.8萬 網崩潰道歉：我拉低全國平均！

    2025/10/18 16:48 即時新聞／綜合報導
    主計總處公布，8月經常性薪資平均為4萬8098元，不少網友自嘲「拉低平均值」。（資料照）

    主計總處公布，8月經常性薪資平均為4萬8098元，不少網友自嘲「拉低平均值」。（資料照）

    主計總處14日公布最新薪資統計，8月經常性薪資平均為4萬8098元，年增2.92%；若加上獎金及加班費，總薪資平均達6萬1646元，年增4.38%。消息曝光後，不少網友自嘲「對不起我拉低平均」、「我對不起國家」。

    主計總處指出，今年1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7709元，年增2.98%，與111年並列25年來最大漲幅。不過，平均數容易受高薪族群影響，中位數更能反映多數勞工的實際情況。今年1至8月經常性薪資中位數為3萬8217元，年增2.79%，實質經常性薪資中位數則僅成長0.94%。

    有網友將統計轉發至PTT表示，「我先說我拉低了平均，感到非常羞愧，以下開放同樣對不起國家的朋友取暖！」留言區隨即湧入大批「薪酸族」共鳴，「對不起，平均值對折還是達不到」、「對不起，我沒達成國家給我的任務」、「哪裡可以領差額」。還有人暗諷到「軍公教再次向全國人民道歉」，呼籲國家給軍公教調薪。

    此外，主計總處也公布113年工業及服務業員工進退概況。受惠於全球經濟穩健及新興科技需求擴張，被解僱或資遣者占比為4.6%，維持低水準；退休離職者占4.8%，年增0.2個百分點。至於受僱員工平均年齡為40.5歲，25至44歲族群占57.6%，大專以上學歷者占64.7%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播