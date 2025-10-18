主計總處曝平均月薪4.8萬 網崩潰道歉：我拉低全國平均！

主計總處公布，8月經常性薪資平均為4萬8098元，不少網友自嘲「拉低平均值」。（資料照）

主計總處14日公布最新薪資統計，8月經常性薪資平均為4萬8098元，年增2.92%；若加上獎金及加班費，總薪資平均達6萬1646元，年增4.38%。消息曝光後，不少網友自嘲「對不起我拉低平均」、「我對不起國家」。

主計總處指出，今年1至8月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬7709元，年增2.98%，與111年並列25年來最大漲幅。不過，平均數容易受高薪族群影響，中位數更能反映多數勞工的實際情況。今年1至8月經常性薪資中位數為3萬8217元，年增2.79%，實質經常性薪資中位數則僅成長0.94%。

有網友將統計轉發至PTT表示，「我先說我拉低了平均，感到非常羞愧，以下開放同樣對不起國家的朋友取暖！」留言區隨即湧入大批「薪酸族」共鳴，「對不起，平均值對折還是達不到」、「對不起，我沒達成國家給我的任務」、「哪裡可以領差額」。還有人暗諷到「軍公教再次向全國人民道歉」，呼籲國家給軍公教調薪。

此外，主計總處也公布113年工業及服務業員工進退概況。受惠於全球經濟穩健及新興科技需求擴張，被解僱或資遣者占比為4.6%，維持低水準；退休離職者占4.8%，年增0.2個百分點。至於受僱員工平均年齡為40.5歲，25至44歲族群占57.6%，大專以上學歷者占64.7%。

