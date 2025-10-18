北市千人走讀 解鎖松山、信義街角故事

北市千人走讀，解鎖松山區和信義區的城市故事。（圖由金車文教基金會提供）

用雙腳認識生活的地方。金車文教基金會自2017年起辦理千人走讀活動，致力促進在地文化認同與理解，今（18）日走讀台北市松山區及信義區，與台北市松山工農合作，帶領千位民眾和移工用一步一腳印去感受、用眼睛去閱讀，解鎖藏在街角的城市故事。

金車基金會表示，台北市的發展是由西向東推進，從中國清朝至戰後初期，西區為政經中心，日治時期東區開始有工業設施，「大松山」一帶有機場、菸廠、四四兵工廠、養神院（精神病院）等，隨著都市發展重心逐漸東移、都市計畫與行政區調整，自大松山劃出信義區獨立設區，松山和信義各展獨特城市風貌，但在歷史與文化上卻緊密相連，也因此形成在信義區街景與地名中，至今仍處處可見松山痕跡的景象。

2025「大松山千人走讀」以散步閱讀城市為概念，打破城市與自然分界，設有9條主題路線，包括老街巷弄、商圈風華、眷村人文、礦坑文化、公共藝術到自然生態等多元面向，信義區發展協會理事長周子欽、青田七六文化長水瓶子、資深文史講師鄭勝吉、台北水窗口執行長高傳棋、建築文資工作者凌宗魁、北一女退休歷史教師單兆榮及中央研究院生態培訓講師鄭呈祥等32位講師深入解說與互動，引領民眾放慢腳步，走進未寫入觀光指南的街區，一同探索松山與信義的巷弄祕境與人文故事。

此外，金車基金會也邀請松山工農、華江高中、成功高中學生參與服務學習，今年活動回饋好禮以SDGs環境永續概念出發，運用金車企業伯朗咖啡回收豆袋及紡織工廠剩餘邊角料，與彰化「和美織仔」二度就業婦女及在地青年共同打造「咖啡麻布散步提袋」，推廣永續環保概念，讓參與者在走讀同時也為地球盡一份心力。

金車基金會總幹事曾清芸表示，8年來「千人走讀」不僅是散步活動，更是看見人與土地、歷史與現代之間連結的過程，今年也特別邀請移工朋友參與，期盼透過走出去的力量，打造多元共融、友善移居的社會環境。

輔仁大學華語文教學志工隊指導老師謝珮瑩指出，移工平時難以深入接觸在地社會，金車文教基金會「千人走讀」活動，提供移工朋友認識台灣、與民眾互動的寶貴機會。許多參與活動的移工則分享，對台灣的各地文化有更多的理解，也感受到「自己是台灣的一份子」。

金車文教基金會今辦千人走讀。（圖由金車文教基金會提供）

