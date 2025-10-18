明起變天！颱風外圍環流影響 氣象署：豪雨、強風、轉涼一次報到

氣象署特別製圖，讓民眾清楚未來幾天天氣變化。（取自氣象署粉專）

東北季風、風神颱風的外圍環流將影響台灣，明（19）日起將變天，豪雨、強風大浪、轉涼一次前來報到！氣象署特別製圖，讓民眾清楚未來幾天天氣變化，氣象署粉專也直呼：「秋天忽然間來了！」

氣象署粉專「報天氣 - 中央氣象署」今日發文指出，豪雨、強風大浪、轉涼，將一併前來報到。豪大雨部分，北東週日雨增；週一週二北海岸、宜蘭、花蓮山區豪雨以上強降雨；強風大浪，台南以北、東北部沿海及離島地區9-11級強陣風，各沿海浪大；轉涼部份，週日北台灣轉涼、下週中南部也降溫。

氣象署提醒，雖然颱風沒有要來，但是外圍環流與東北季風的共伴效應，仍然帶來豪雨、強風，請大家務必防範可能帶來的災害。

其他注意事項，下週清晨北台灣低溫約21到23度，其他地區亦轉涼，請適時調整穿著。沿海、離島強風大浪，海邊活動務必注意安全。另外，24號颱風風神，週日通過菲律賓、下週影響中國華南及越南，民眾請留意動態。最後，強降雨預報有不確定性，請留意最新預報資訊。

