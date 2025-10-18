為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉市城隍廟獎助孝親楷模 特教資優生「吃苦當吃補」獲獎謝親恩

    2025/10/18 16:19 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市城隍廟董事長賴永川（中），今頒發助學金給獲獎學子。（記者王善嬿攝）

    嘉義市城隍廟董事長賴永川（中），今頒發助學金給獲獎學子。（記者王善嬿攝）

    嘉義市城隍廟慈善會今頒發第12屆「清寒孝親楷模助學金」，71名國小至大專院校生受獎，其中民生國中學生「宥凱」國小一年級確診過動症，但他「吃苦當吃補」，無論學業或體育賽事全力以赴，導師稱讚他是「特教資優生」，獲表揚優秀清寒孝親楷模，實至名歸，宥凱獲獎送卡片給阿嬤張鴻鈺，感謝養育之恩，場面溫馨、令人動容。

    導師陳奕如與劉鈞正今天分享，宥凱因父親在外地工作，主要由阿嬤照顧，為消耗宥凱過動體力，阿嬤排除經濟困難，自小讓他學滑輪溜冰，還參加羽球、網球、田徑等運動，並擔任嘉義市代表隊選手，曾獲台南市長盃滑輪溜冰錦標賽國中組第一名、全國身心障礙國民運動會羽球雙打第二名等獎項；難能可貴的是，他還會幫助阿嬤家務、協助班上同學，以及烘焙甜點給阿嬤、老師吃，是特教資優生。

    嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，獲獎學子克服家境清寒逆境、孝親且努力向學，城隍爺慈悲關懷，希望透過助學金鼓勵學子、給予家長支持；城隍廟慈善會執行長黃鴻仁勉勵說，把吃苦當吃補，相信人生一定能逆轉勝、出頭天。

    嘉義市城隍廟表示，各組助學金分別為大專院校12000元、高中職10000元、國中組7000元、國小組5000元，累積至今第12屆，頒發的助學金總額近700萬元。

    7月丹娜絲颱風、西南氣流豪雨接連重創嘉義，樺加沙颱風9月重創花蓮縣光復鄉，海軍陸戰隊國軍官兵投入救災行列，協助災區逐漸恢復日常生活，嘉義市城隍廟也頒發6萬元加菜金，海軍陸戰隊指揮官中將樊傳聲代表接受，並為清寒學子加油打氣。

    獲孝親楷模表揚的民生國中學生「宥凱」贈送卡片，感謝阿嬤養育之恩。（記者王善嬿攝）

    獲孝親楷模表揚的民生國中學生「宥凱」贈送卡片，感謝阿嬤養育之恩。（記者王善嬿攝）

    嘉義市城隍廟今頒發助學金，表揚優秀清寒孝親學子。（記者王善嬿攝）

    嘉義市城隍廟今頒發助學金，表揚優秀清寒孝親學子。（記者王善嬿攝）

