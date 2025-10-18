新北永和榮光育幼院60週年 第一代院童懷念當年吃鍋巴滋味

第一批入住榮光育幼院的杜青樹（右起）、時儀偉、張秀桃和當年照顧的老師陳麗珍（左2），緊緊的抱在一起。（記者翁聿煌攝）

創立一甲子的新北市永和榮光育幼院，培育過2千多位幼苗成為社會各行各業的中堅分子，18日舉行60週年院慶，當年第一批受照顧者，如今都已成為阿公阿嬤，在兒孫陪同下返回育幼院緬懷成長歲月，創辦人段榮炳女士的兒子、榮譽董事長李國輔說，榮光不僅照顧孩子長大，成為社會有用之人，有人開工廠當老闆，建築業、醫界、科技業甚至澳洲餐飲連鎖業都有榮光人身影，可說是「榮耀光彩」。

創辦人段榮炳1965年追隨蔣宋美齡，擔任中華婦女聯合會總幹事，為了要照顧榮民榮眷的後代遺孤，在永和竹林路創立榮光育幼院，最多時曾收容到1百多人，早期知名影歌星如鄧麗君、劉德華、趙詠華等人均曾前來陪伴探視過院童，後來榮光育幼院也接受新北市政府的委託安置。

第一批入住榮光的杜青樹、張秀桃和時儀偉3人，見到當年照顧的老師陳麗珍，緊緊的抱在一起，陳麗珍27歲到榮光服務，從老師到院長，甚至成為董事長，直到去年以74歲高齡退休，由張家慈繼任董事長、楊蕙婷接任院長。

杜青樹表示，他從嬰兒時期就被送到榮光，直到國中畢業才離開，他對榮光只有「懷念和感恩」；張秀桃7歲時因父母離異而入住榮光，她說當年沒有瓦斯，用大灶燒木頭煮飯，小朋友很喜歡吃鍋巴，她會在鍋巴上灑一些糖，吃起來脆脆香香甜甜的，至今仍感覺是人間最美味；時儀偉則說，在榮光就像一家人，而院長就像媽媽一樣照顧。

立委林德福表示，他在永和市長任內，有里長通報說有一對白姓兄弟白天在工地閒逛、晚上在電玩店逗留，他發現這對兄弟，送到榮光收留教育，後來這對兄弟學業有成，成為工程師，他感念榮光照顧無依孩子的用心。

榮光育幼院師生一起切蛋糕祝賀60週年慶。（記者翁聿煌攝）

知名藝人劉德華（前中）曾到榮光育幼院慰問。（記者翁聿煌攝）

