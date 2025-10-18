農科院新竹開放日 農業部長陳駿季：展現農科多元成果

財團法人農科院新竹院區舉辦開放日，農業部長陳駿季表示，展現農科多元及研發成果。（記者洪美秀攝）

財團法人農業科技研究院今天在新竹市香山院區舉辦創院11年來首次開放日，以「開箱迎門農科樂結盟」為主題，展示5大農業科技研究成果，農業部長陳駿季也到場見證，農科院除進行組織調整揭牌儀式，也與財團法人工業技術研究院及國際合作發展基金會簽訂合作協議，啟動新組織及跨域組織結盟；未來也將持續投入農業科技研發，讓農科院研究成果更貼近民眾生活所需，展現農業多元亮眼。

今天的開放日也展現成立11年的成果，5大展區有「農科輕鬆聊」，主打生活化講座，涵蓋食農教育、動物健康及環境永續；「科技百寶盒」集結智慧感測、生技應用、動物疫病檢測、水產養殖及微藻量產等研究成果，「創意好市集」及「食農呷飽二」邀集近40家青農與育成廠商，展售特色農產品、加工品、美食攤位及創新小物，而「樂活大力玩」展區，主推互動體驗，有農村小物DIY、動物健康拼圖闖關、抗藥菌知識小卡等遊戲，吸引不少在地鄉親來同遊，也展現農業科普教育。

農業部長陳駿季提到，農科院將重整既有3所2中心為「4所1中心」，增設企劃發展處、產業學院及檢測與查驗證服務中心，整合研發與服務能量，強化與政府及產業的協作，讓研究更貼近農民與市場需求。未來會結合農業政策、在地農產業及國際夥伴，打造開放、共享、共創的農業新生態圈。同時與工研院等單位簽訂合作備忘錄，強化研發量能與國際鏈結，為台灣農業、生醫農業注入新動能。

財團法人農科院新竹院區舉辦開放日，農業部長陳駿季表示，展現農科多元及研發成果。（記者洪美秀攝）

