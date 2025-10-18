為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教育部委託清大辦食農教育嘉年華 120攤展示在地農產品

    2025/10/18 15:56 記者林曉雲／台北報導
    教育部在清大辦食農教育嘉年華，120攤展示在地農產品、進行教育互動等。（教育部提供）

    教育部在清大辦食農教育嘉年華，120攤展示在地農產品、進行教育互動等。（教育部提供）

    為擴大推動學校食農教育，教育部委託國立清華大學今（18）日辦理「2025地結良緣─大新竹食農教育嘉年華暨清華社會實踐聯展」，規劃120個食農教育攤位，提供在地農產品展示與互動式體驗活動，並同步舉辦「圓桌論壇」、「食農教育論壇」、「園區ESG論壇」及「清華USR論壇」，以食農教育為核心，串聯校園、社區與產業，搭建不同領域產官學交流平台。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，食農教育不僅是農業政策的延伸，更是教育、文化、健康與永續的整合工程，透過清大執行「食農教育示範學校與區域支持網絡計畫」，邀請各縣市政府參與，建立區域支持網絡機制，鼓勵學校、產業與周邊區域相互交流、分享資源，讓師生都能找到適合的場域，學習食農教育。例如偏鄉學校可邀請部落耆老，結合戶外教育走出教室，讓學生了解原民飲食文化的內涵；都會學校則發展菜市場走讀體驗，讓學生實際接觸攤商、農民，了解從產地到餐桌的食材生產歷程。

    詹雅惠表示，120個攤位提供在地食農教育體驗，從香草茶飲、客家點心DIY，到認識洛神、橄欖、蕎麥等作物，以及認識豬肉部位的實用知識，還有咖啡烘焙與竹編手作等體驗，讓參與學生與民眾親身感受土地魅力與飲食樂趣。

    詹雅惠表示，食農教育不僅是飲食教育的學習，更是文化傳承、永續發展與健康生活的重要基礎。透過此次嘉年華的串聯與實踐，展現學校、社區與產業，跨域合作的力量，將持續藉由政策引導、資源共享方式，提供示範學校與區域支持網絡執行模式，讓這份「共好」精神在校園深耕發芽。

    教育部今在清大辦食農教育嘉年華，120攤展示在地農產品。（教育部提供）

    教育部今在清大辦食農教育嘉年華，120攤展示在地農產品。（教育部提供）

