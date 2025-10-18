馬玉潔修女服務泰山在地25年 重建「奇蹟之家」眾人主動幫募款

有民眾帶香蕉來擺攤義賣，協助奇蹟之家募款，馬玉潔修女（中）十分感動。（記者翁聿煌攝）

天主教主顧修女會78歲修女馬玉潔，在新北市泰山區設置「奇蹟之家」服務在地居民與弱勢者25年，她為募款重建老舊的「奇蹟之家」大樓，在地民眾自動自發連續3年參與募款「公益市集」規模達到1百多攤，是泰山每年最盛大的園遊會活動，「我為人人、人人為我」令馬玉潔十分感動，盼「奇蹟之家」能順利於明年初啟用，繼續關懷照顧泰山居民。

為重建天主教主顧修女會「奇蹟之家」舉辦的募款「公益市集」今年是第3年在泰山明志國小大操場舉辦，現場熱鬧盛況空前，一百餘攤有吃有喝、還有表演活動，新莊福營國中童軍團也擺攤跳蚤市場，全部是在地居民、社團和志工隊自動自發參與，收入全捐給「奇蹟之家」，泰山人說，每年除公家舉辦的「泰山獅王節」，就屬為「奇蹟之家」募款市集場面最盛大。

活動的主角馬玉潔修女到場，許多民眾都搶著與她握手、甚至擁抱，展現她的好人緣，馬玉潔說，她在25年前來到泰山，原本的修女會房舍是簡單的一層樓平房，提供給附近的輔大學生住宿，她來之後，感受到社區長輩年紀漸長，沒有地方可活動，所以把房舍改為「奇蹟之家」，提供附近長輩來喝茶聊天、接受志工的關懷與照顧，25年來服務過上千人。

她為讓老舊及空間狹小的「奇蹟之家」能擴大服務及提升環境品質，從一年多前起改建為4層樓大樓，籌建所需經費，在各界的善心協助下已近完工，預計明年初就能啟用，1樓打算外租為咖啡廳、2樓為長輩日照中心、3樓為社區關懷據點，4樓為貯藏室，她由衷感謝所有參與民眾的愛心，讓重建的「奇蹟之家」能繼續為在地長輩和弱勢者創造奇蹟。

為主顧修女會「奇蹟之家」募款的公益市集已舉辦三年，泰山人熱情參與。（記者翁聿煌攝）

新莊福營國中童軍團師生也到場擺攤跳蚤市場。（記者翁聿煌攝）

為主顧修女會「奇蹟之家」募款的公益市集已舉辦三年，泰山人熱情參與。（記者翁聿煌攝）

主顧修女會泰山奇蹟之家預定明年初啟用。（記者翁聿煌攝）

