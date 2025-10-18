台南官田葫蘆埤「水上鋼鐵人」吸睛 帶動中台南埤塘觀光

民眾由教練帶著體驗水上鋼鐵人飛行樂趣。（記者楊金城攝）

為推廣台南埤塘觀光，台南市觀光旅遊局今天（18日）、19日及25日、26日在官田區葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動，推出「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」，也有水陸挑戰關卡、搭配氣墊滑水道、水霧步道等消暑設施與市集，結合精彩表演，打造葫蘆埤休閒品牌，透過一系列活動盼推動中台南帶狀觀光旅遊發展。

葫蘆埤玩埤一夏今天由台南市觀旅局長林國華、民政局長姜淋煌、官田區長洪聰發、議員陳秋宏、尤榮智等人開幕表示，活動不只是玩水，更結合自然、生態、親子與在地文化，讓大家在遊樂中親近自然、放鬆身心。尤其首次舉辦水上鋼鐵人飛行秀，在葫蘆埤水面上急速上升又俯衝落水，讓遊客驚呼連連，報名1次200元體驗也大受歡迎。

請繼續往下閱讀...

林國華表示，4天活動以「玩」為主軸，安排水上氣墊闖關、「水上城堡防衛戰」水槍大戰，陸上也有水中尋寶及魚群辨識等闖關項目，10月正是官田菱角產季，歡迎遊客到官田玩水、逛市集、賞景、品嘗現採菱角。11月1、2日葫蘆埤還會舉辦「葫蘆裡農在玩什麼？」推出菱殼炭火山擴香石DIY、菱角殼、菱角染等多項親子共學、共作的葫蘆埤工坊。

南市提出「水映南瀛」亮點營造計畫獲得觀光署補助，市府將投入超過6000萬元經費進行葫蘆埤園區優化，包括步道、照明、導覽等設施全面升級，預計明年上半年完工後，將使葫蘆埤公園煥然一新。

「葫蘆埤玩埤一夏」開幕。（南市觀旅局提供）

官田葫蘆埤首次的水上鋼鐵人。（記者楊金城攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法