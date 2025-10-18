竹市北門市場轉型北歐工業風開幕 早市6點營業到晚市10點

新竹市北門市場嶄新開幕，原本老舊的傳統市場華麗轉為北歐工業風市場，且從早市到晚市全時段營業，可滿足居民的日常生活所需。（記者洪美秀攝）

新竹市北區具時代意義的北門傳統公有零售市場，歷經3年重建，今天以全新北歐工業風慶開幕，是竹市首座從早市6點到晚市10點，全天候冷氣空調開放的公辦民營市場，將原本潮濕髒亂陰暗的傳統市場轉型為明亮乾淨且通風高挑的純白北歐風市場，62個攤位有各種生鮮蔬果美食小吃，其中高齡92歲老攤商阿輝伯也來擺攤，見證北門市場傳統到現代的歷史與人情味。

位在仁德街的北門市場，是鄰近居民日常採買的重要據點，此次重建工程投入9600萬元，新建建物共2層樓，導入耐震結構、消防安全及無障礙設施設計，大幅提升使用安全與整體環境品質。且重建特色在市場功能的轉型與提升。北門市場不僅是買賣場所，更是結合文化傳承與社會公益的新型態公共空間。除設有生鮮、熟食、文創及公益攤位，也導入節能空調、智慧照明與雨水回收系統，落實低碳綠建築理念。

而北門市場也是竹市首座從早市到晚市都可採買的市場，從早上6點到晚上10點，不管是早起散步運動買菜的婆婆媽媽，或是下班趕著做飯的職場媽媽，或想下班找個輕鬆的場域吃個晚餐，甚至忘了買蒜頭青蔥，還是臨時想吃個生魚片，北門市場都可滿足市民需求，只要走進北門市場，除撿便宜，更可歡喜滿載而歸。

