    首頁 > 生活

    花蓮立霧溪堰塞湖漫淹路面 劉世芳強調與馬太鞍溪不一樣

    2025/10/18 14:48 記者葛祐豪／高雄報導
    針對花蓮立霧溪堰塞湖，劉世芳表示持續監控中。（記者李惠洲攝）

    太魯閣國家公園燕子口步道950公尺處邊坡崩塌，形成堰塞湖，該處溪底距步道約30至50公尺深，昨晚先漫淹至步道上，持續積淹到靳珩隧道西口；對於最新狀況，內政部長劉世芳今（18日）下午在高雄受訪說，壩體裡面的水量是270萬公噸、土砂量大概是40萬立方公尺，跟原來在馬太鞍溪上面有2億立方公尺不太一樣，正持續監控當中。

    劉世芳表示，昨天下午她剛好在南花蓮，也就是光復那個地方，知道立霧溪燕子口的這個堰塞湖有狀況，不管是中央災害應變中心或花蓮縣都開始啟動，現在確定知道，秀林鄉公所已經疏散撤離948位災民，還在持續監控當中，目前秀林鄉所有災民在幾個地區都還算安全。

    針對最新情況，劉世芳說，壩體裡面擁有的水量是270萬公噸、土砂量大概是40萬立方公尺，跟原來在馬太鞍溪有2億立方公尺，是不太一樣。農業部林保署所掌握的狀況，是想要用降挖的方式，讓溢流水可以趕快出來，「目前有溢流在公路或隧道口那邊，我們就保持警戒的狀態」。

    她指出，同時太魯閣的國家公園在昨天晚上已經全面封園，禁止人車進出，所以目前為止，人車都是安全的狀態。另對於地震是否造成影響，劉世芳表示目前保持監測中。

