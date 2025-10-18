原為竹北高中 國立陽明交大附中改隸揭牌

前身是國立竹北高中的陽明交大附中今天揭牌，完成改隸的最後一部曲。（國立陽明交大附中提供）

前身為國立竹北高中的國立陽明交大附中，今天在該校行政大樓大廳舉行「改隸揭牌典禮」。象徵竹北高中正式改隸為國立陽明交大附中，邁入嶄新的教育里程碑，也預示著高中與頂大攜手合作，將共創大新竹科技首都的嶄新典範學府。

整個典禮用「舞動新程」熱舞開場，期間安排切蛋糕「共饗」、陽明交大友聲合唱團表演的「同慶」，以及附中溪畔舞團舞蹈〈絮影凝香〉，象徵2校攜手共榮、共創未來。現場還頒發趙世雄親題的「國立陽明交大附中」墨寶感謝狀、展示附中的新校旗，最後以替新校門揭牌畫下句點。

請繼續往下閱讀...

陽明交通大學校長林奇宏說，這次改隸象徵高中與大學資源整合的新起點。未來陽明交大附中將結合大學資源與在地力量，深化國際視野與跨域能力，成為引領科技首都高中教育的新標竿。

改隸後首任陽明交大附中校長陳瑞榮說，未來該校將在陽明交大支持下，延續既有優良傳統，開展更多元的教育實驗與課程創新。

附中將把握陽明交大的醫學、理工以及人文社科等多元領域專業能量，推動特色課程、教師專業發展以及數位轉型；以「跨域、前瞻、創新、國際」為核心發展方向，積極推動雙語教學、STEM/STEAM素養培育及國際移動力課程，並以問題導向教學模式，強化學生跨領域整合與團隊合作能力。

陳瑞榮還說，附中未來可望在陽明交大系統內深化K12的實踐與實際能量，把當代教育思潮與前瞻科研成果深耕應用在教育現場，以學校或非學校型態推動前瞻課程研發與教育創新實驗，以成高中教育的典範。

國立陽明交大附中今天校名揭牌，完成改隸。（國立陽明交大附中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法