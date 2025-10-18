為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    育兒觀不同母女吵翻 媽媽怒掀兩大盒收據對帳「從奶粉算到畢旅」

    2025/10/18 19:30 即時新聞／綜合報導
    近日一名女網友分享，自己與母親因育兒方式起衝突，沒想到媽媽竟翻出兩大盒收據，細數她從小到大的開銷。（資料照）

    親子之間的矛盾往往難以避免。近日一名25歲人妻在Dcard分享，與母親因育兒方式起衝突，沒想到媽媽竟翻出兩大盒收據，細數她從小到大的開銷，甚至氣得當場暴怒嗆聲：「還要繼續給你算嗎？」貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

    原 PO 在Dcard分享表示，近日帶女兒回娘家，只要孩子一哭，她就會立刻抱起來安撫，但媽媽認為這樣會寵壞小孩，批評她的教養方式「讓孩子沒獨立性」。她半開玩笑回了一句「難怪我自己沒安全感」，不料媽媽立刻走心，翻舊帳細數過去的不是，甚至搬出兩大盒收據，詳細記錄從奶粉、學費到畢業旅行費等所有支出。

    她透露，媽媽拿著計算機一路按到三十幾萬元後情緒爆發，怒嗆：「還要繼續給你算嗎？」更讓她傻眼的是，媽媽甚至已經開始幫外孫女收集開銷單據，整齊放在另一盒裡。

    貼文曝光後引發眾多網友熱議，有人諷刺：「真會算，自己愛生，想要回本，還以為自己在投資有回報喔」、「你媽真適合當會計，單據都保存的好好的」、「還清後就不用幫她養老囉」。不少人感嘆，這場「母女對帳」既荒謬又心酸。

