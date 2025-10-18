為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鹿耳社區龍舟整修完工 墨西哥交換生體驗祭江、划龍舟

    2025/10/18 15:25 記者王姝琇／台南報導
    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

    台南市鹿耳社區2艘龍舟歷經12個假日完成整修，今日在鹿耳門溪進行開光點睛、下水、祭江儀式，33位來自墨西哥的南台科大外籍交換生共襄盛舉，體驗划龍舟、探索台江生態，更難得參與祭江，直呼：好特別！

    原用為國際龍舟賽的2艘退役龍舟，由鹿耳社區認養維修，提供給民眾體驗龍舟競技運動，也是青發署鹿耳門壯遊點。日前為防颱將船體吊離水面發現部分腐朽損壞，二度進行整修，歷經12個假日完工，今天由鹿耳里聖母會天上聖母主持開光點睛、吊掛下水，鹿耳門天后宮開基三媽、將軍令、聖母會二聖母與千里、順風二將分乘2艘龍舟，辦理祭江儀式。

    此次龍舟由永遠忠誠龍舟隊、陸軍常備士官班校友會弟兄協助整修，龍崎教養院龍舟隊及墨西哥交換生也特地前來參加。隨行的墨西哥交換生瑪芙娜表示，對點睛、祭江等傳統儀式感到十分新奇，大家虔誠向大海、河流祈禱賜福，展現對大自然的尊重與珍惜，令人非常感動；划龍舟過程大家團結一心向前的感覺，也讓她內心感到無比震撼，是一個難得的體驗。

    鹿耳社區理事長蔡登進說，此次規畫台江生態遊暨龍舟競技體驗，有4梯次、共153人參加，其中包含來自14個國家的外籍交換生，今天上午適逢龍舟開光點睛祭舟等傳統儀式，對他們而言相當難得；另也安排農夫體驗、賞黑面琵鷺、逛鹿耳門天后宮拜月老公、品嘗在地虱目魚海產粥等，尤其是外籍生體驗擲筊請「東方邱比特」月老來牽姻緣，讓他們雀躍不已！

    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

    來自墨西哥的南台科大外籍交換生參與祭江，體驗划龍舟。（記者王姝琇攝）

