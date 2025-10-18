為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆惠隆市場10/24料理大賽 還有音樂、展演陪民眾逛市場

    2025/10/18 14:58 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆市區劉銘傳路六巷內已有60年歷史的惠隆市場，有許多隱藏版傳統庶民小吃，基隆市文觀局與嘻哈文化發展協會合作，在10月24日舉辦一場惠隆市場限定料理大賽，同時還有音樂、藝文展演、黑膠唱片音樂陪民眾一起逛市場。

    惠隆市場在市區田寮河畔仁一與仁二路之間，已有1甲子年歷史，其中美食多元化，從道地的傳統古早味到新興的創意料理都有；三隆麵店的白斬雞和福州魚丸湯，晉傳食堂的牛三寶捲餅、牛肉麵，黃小妹手工福州魚丸、麵姐的炸海鮮總匯、阿霞的藍帶豬排等，都是必推選擇，周邊還有多家咖啡店。

    這些美食隱身老舊市場內，只有在地人才知道，在地駐點多年的嘻哈文化發展協會長期輔導惠隆市場找回昔日榮景，不但改造市場環境，巷內還有惠隆市場故事館，舉辦走讀活動等，並向文觀局爭取，在10月最後一次連假首日，10月24日上午11點到下午4時，舉辦惠隆市場限定料理大賽，美食攤商拿出好手藝。

    業者施先生說，惠隆市場內有一些眷村時代美食，還有越南、印尼美食，融合傳統與現代，希望舉辦活動能夠活絡市場，讓民眾走進老市集。

    當天除了展售美食之外，還有音樂、藝文展演、黑膠唱片陪民眾一起逛市場。基隆市文觀局表示，從飲食了解到基隆人的生活歷史脈絡，更期能帶動商圈發展。

    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，有許多隱藏版庶民小吃。（記者盧賢秀攝）

    嘻哈文化發展協會在惠隆市場內設置故事館，讓民眾了解老市集的文化。（記者盧賢秀攝）

    嘻哈文化發展協會在惠隆市場內設置故事館，讓民眾了解老市集的文化。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，融合傳統與現代美食。（記者盧賢秀攝）

    基隆惠隆市場有60年歷史，融合傳統與現代美食。（記者盧賢秀攝）

