    首頁 > 生活

    無聲求救 寄養童在愛中重獲成長力量

    2025/10/18 14:54 記者洪臣宏／高雄報導
    高雄市寄養家庭用愛一起「寄」住幸福，高市府公開表揚。（高市社會局提供）

    高市府社會局今（18）日舉辦「寄養家庭授證暨表揚活動」，劉生永及李春夫妻擔任寄養家庭20年，因逐漸年邁榮退，內心仍相當不捨，市府頒予特殊奉獻獎，氣氛溫馨。社會局表示，截至2025年8月底高雄市寄養家庭共188戶，其中39戶資深寄養家庭接受表揚，希望號召更多市民加入寄養家庭的行列。

    劉生永及李春夫婦擔任寄養家庭20年，陸續照顧過11名包括唐氏症、發展遲緩、過動、身心障礙等多元議題的寄養童，夫妻攜手共同挑戰困難，成為彼此的最佳盟友。夫妻倆在體力和年紀的考量下將要從寄養服務這個大家庭榮退，深深祝福每個寄養童平安健康長大。

    方勝弘及賴淑玲夫婦至今已照顧過3名寄養童，曾經方先生對於寄養童的創傷反應、破壞行為難以理解，曾想要打退堂鼓，卻在目前照顧的手足來到方家後有了截然不同的轉變，方先生逐漸能夠理解寄養童的成長背景、情緒行為的成因，成為方太太的得力助手。賴淑玲說，寄養童所展現的情緒行為樣態，不是叛逆，而是種無聲的求救。

    姜秀娥帶過3到4名寄養少女，寄養媽媽和青少女相處很多時候是要與學習與孩子對話，他記得有個大女孩，已經國中一年級了，但是生活自理能力需要加強，寄養媽媽帶著她學會了煮菜、打掃、整理等，心理層面部分，從認識自己、認識寄養家庭，進而了解社區，增加了孩子對於自己的認同感。

    副市長李懷仁出席感謝寄養家庭，他表示，感謝寄養家庭無私的付出與陪伴，讓原生家庭遭遇困境的孩子能在安全、溫暖的環境中重新成長茁壯。他強調，寄養家庭是市府社會局的重要夥伴，明年度有181戶寄養家庭與市府齊心守護孩子的未來。

    李懷仁（左）頒發特殊奉獻獎感謝劉生永及李春伉儷。（高市社會局提供）

    北高雄家扶中心主委林玉生致贈感謝獎座予方勝弘及賴淑玲伉儷。（高市社會局提供）

    南高雄家扶中心主委莊月珠致贈感謝獎座予姜秀娥。（高市社會局提供）

