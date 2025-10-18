高雄特搜大隊明年預算增編1232萬 提升特搜戰力與搜救犬照護

高雄加碼投入救災資源，提升搜救犬照護與特搜戰力。（市府提供）

高雄市有9隻搜救犬通過IRO高級認證全國居冠，今年搜救犬預算已投入142萬元，明年加碼投入救災資源，額外增編特搜大隊預算1232萬元，提升搜救犬照護與特搜戰力，將持續強化裝備與照護，獲得最完善照顧與尊重。

高雄為國際搜救犬組織（IRO）會員，特搜犬量能與設施位居全國前列，定期舉辦國際評測、訓練與交流，吸引全國各縣市搜救犬單位參與及學習，今年更協助代訓基隆市新任2位領犬員與2隻搜救犬，展現高雄專業領航地位，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖上月溢流釀災，出動17車45人5犬馳援，歷經6日艱困任務後平安返高，10月12至16日再出動5車18人3犬，二度前往花蓮支援。

消防局每年編列56萬作為搜救犬訓練、醫療與飼料基礎預算，並依任務、需求、訓練情形等，由特搜大隊預算機動調整，今年搜救犬預算已投入142萬元，市長陳其邁指示明年額外增編特搜大隊預算1232萬元，用於採購最新式特殊場域科技救災器材、搜救犬舍設施設備維護等。

消防局除長期投入特搜及搜救犬完善訓練場域與醫療照護機制外，也與宏力動物醫院簽署合作備忘錄，定期為搜救犬實施一般健康檢查，並與梅西動物醫院合作，提供髖關節水療復健，每季也委請屏東科技大學動物科學系進行血液檢查，維護搜救犬健康與體能，今年更完成搜救犬廳舍整修與設備升級，打造毛孩訓練與休養空間。

