台南官田菱角節首度辦2天 邀民眾玩菱角、吃菱角排骨湯

菱角拓印。（記者楊金城攝）

「菱角的故鄉」台南官田區栽種菱角285公頃全國最多，2025官田菱角節首度舉辦2天，今天（18日）起在西拉雅國家風景區官田遊客中心登場，吸引親子來玩趣味十足的「菱角挑戰賽」，並有菱角特賣會、連續兩天提供600份香氣四溢的菱角排骨湯供民眾免費試吃，在丹娜絲風災後的菱角恢復穩定產量後全力行銷。

官田菱角節由官田區農會舉辦，活動由隆田國小太鼓術隊、官田國小祥獅獻瑞及官田農會高齡班舞動銀髮熱舞揭幕，並舉行模範農民表揚大會，由台南市農業局局長李芳林、官田農會總幹事林定億頒獎，另安排水管阿民、狗屎運爵士大樂團、樣爸森友會與劍玉師小螺絲接連演出，會場熱鬧滾滾。

活動兩天共1200碗菱角排骨湯，讓大家品味在地美味，同時也能感受官田豐收喜悅。現場並有「菱角挑戰賽」讓遊客玩起菱角疊疊樂，也有菱角拓印、「我的菱感合照」、拼圖，親子玩開。

在菱角市集則集結當季新鮮菱角與各式菱角加工產品，地方特色小吃如菱角粿、菱角碗粿、菱角粽、菱角酥、菱角油飯、菱角豬腳湯讓民眾大呼好吃。在農會食農教育菱角田另有收費200元的菱角採收體驗，遊客終於看到菱角的「廬山真面目」，原來是開出白色菱角花但菱角長在水中，採收期約5至6期花，大開眼界。

入秋後，在台1線官田路段沿路就可見菱角採收、販售現採現蒸的熟菱角攤位，成為官田秋天限定場景，林定億說，官田菱角正值盛產，採收期可至12月上旬，菱角節推廣當季新鮮官田菱角，農會也生產菱角方塊酥、菱蕎酥、菱角香鬆、菱角虱目魚丸、菱角豬腳等熱銷加工商品；李芳林指出，歡迎全國遊客走訪官田菱田風光，感受「紅菱之鄉」的獨特魅力，響應「食在地、享當季」。

官田菱角節由銀髮熱舞開幕表演。（記者楊金城攝）

菱角長在水中。（記者楊金城攝）

遊客體驗採收菱角。（記者楊金城攝）

地方特色小吃如菱角粿、菱角碗粿、菱角粽、菱角酥。（記者楊金城攝）

活動兩天共提供1200碗菱角排骨湯，讓民眾免費試吃。（記者楊金城攝）

菱角排骨湯供民眾免費試吃。（記者楊金城攝）

菱角挑戰賽玩菱角疊疊樂。（記者楊金城攝）

