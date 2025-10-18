為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化火車站前、後站機車位難求 將增100格

    2025/10/18 13:49 記者湯世名／彰化報導
    扇形車庫停車場機車格，不分平假日都大爆滿。（記者湯世名攝）

    扇形車庫停車場機車格，不分平假日都大爆滿。（記者湯世名攝）

    彰化火車站前、後站機車位一位難求，後站扇形車庫停車場儘管要收費，且機車格多達525格，仍是不分平、假日大爆滿，不少人違規停放機車遭警方開罰單，抱怨「超難停」，市長林世賢對此指出，火車站旁「和樂戲院」原址規劃闢建100個機車停車格，力求年底前完工，方便機車族停車。

    彰化市後火車站「扇形車庫停車場」，為地下1層、地上4層的立體建築，提供295席汽車格位和525席機車格位。機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時10元（當日上限40元），由於收費低廉，啟用以來幾乎是不分平日或假日都大爆滿，由於有不少人無機車停車格可停，遂乾脆鋌而走險將機車停在前站周邊或扇庫停車場四周路邊，後果就是被警方開單告發。

    市長林世賢指出，扇形車庫停車場的機車停車格經常被停滿，有鑑於不少機車族向隅，台灣大戲院旁的「和樂戲院」原址規劃闢建100個機車停車格，目前仍在進行土地作業相關流程，後續停車場的規劃設計與施工都很快速，希望力拚今年底完工啟用，收費預計比照扇庫停車場，機車採每小時收費10元，單日收費上限40元。

    彰化市和樂戲院原址力拚年底新增100個機車停車格。（資料照）

    彰化市和樂戲院原址力拚年底新增100個機車停車格。（資料照）

