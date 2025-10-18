為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆廟口潛規則？網曝點一碗滷肉飯 店家「問一句話」後秒拒絕

    2025/10/18 15:05 即時新聞／綜合報導
    基隆廟口示意圖。（歐新社）

    基隆廟口示意圖。（歐新社）

    有些高檔精品會要求顧客「配貨」，強制搭配其他商品購買否則不賣，沒想到在基隆廟口夜市，也有網友表示有相似遭遇。一名網友日前發文，表示在基隆廟口點了一碗滷肉飯，店員回「還需要什麼嗎？」網友表示「沒有」後，店家就稱「沒飯了」。文章曝光後，引發網路熱議。

    原PO日前在Threads上發文曝光經驗，表示當時點完滷肉飯，店員先問「還需要什麼嗎？」他回答「就這樣」之後，店員竟回答：「不好意思，沒飯了。」網友並表示已經是第二次遇到這樣的狀況了。讓他也忍不住想問，基隆廟口有些店是不是有「不能單點滷肉飯」的潛規則？

    文章PO出後引發熱議，不少網友紛紛曝光自身類似經驗表示某某攤「只要沒買肉，他就會騙你說沒有飯，但有人點肉，就會有飯哦！即便你站在旁邊，也是故意洗臉給你看」、「滷肉飯還要配貨喔？」、「老闆的想法是，可能因為你一個，擋到下一個會消費2、300甚至以上的潛在客戶」。還有聰明的網友表示：「下次去，可以換別的方式點餐，先問『老闆還有2碗滷肉飯跟2碗炒麵可以點嗎？』若可以，就說那一碗滷肉飯就好，看老闆怎麼拒絕」。

    廟口賣滷肉飯的店家不少，針對網友紛紛猜測是哪家？原PO表示，他並不是要公審，只是好奇有沒有這個規則，他第一次買的時候覺得很好吃，之後想買都說沒飯了。但老闆也沒有兇他，只是說不好意思賣完了。

    另外，也有網友表示，可能不只原PO說的那一家，甚至不只廟口才有需要「配貨」，他並指出，廟口附近受當地人歡迎的「仁愛市場」某攤販也有這樣的狀況，只是想吃滷肉飯，「明明超大一鍋在那邊，還騙說沒有」。也有網友指出，有些店家「沒點小菜就擺臭臉。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播