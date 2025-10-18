基隆廟口潛規則？網曝點一碗滷肉飯 店家「問一句話」後秒拒絕

基隆廟口示意圖。（歐新社）

有些高檔精品會要求顧客「配貨」，強制搭配其他商品購買否則不賣，沒想到在基隆廟口夜市，也有網友表示有相似遭遇。一名網友日前發文，表示在基隆廟口點了一碗滷肉飯，店員回「還需要什麼嗎？」網友表示「沒有」後，店家就稱「沒飯了」。文章曝光後，引發網路熱議。

原PO日前在Threads上發文曝光經驗，表示當時點完滷肉飯，店員先問「還需要什麼嗎？」他回答「就這樣」之後，店員竟回答：「不好意思，沒飯了。」網友並表示已經是第二次遇到這樣的狀況了。讓他也忍不住想問，基隆廟口有些店是不是有「不能單點滷肉飯」的潛規則？

文章PO出後引發熱議，不少網友紛紛曝光自身類似經驗表示某某攤「只要沒買肉，他就會騙你說沒有飯，但有人點肉，就會有飯哦！即便你站在旁邊，也是故意洗臉給你看」、「滷肉飯還要配貨喔？」、「老闆的想法是，可能因為你一個，擋到下一個會消費2、300甚至以上的潛在客戶」。還有聰明的網友表示：「下次去，可以換別的方式點餐，先問『老闆還有2碗滷肉飯跟2碗炒麵可以點嗎？』若可以，就說那一碗滷肉飯就好，看老闆怎麼拒絕」。

廟口賣滷肉飯的店家不少，針對網友紛紛猜測是哪家？原PO表示，他並不是要公審，只是好奇有沒有這個規則，他第一次買的時候覺得很好吃，之後想買都說沒飯了。但老闆也沒有兇他，只是說不好意思賣完了。

另外，也有網友表示，可能不只原PO說的那一家，甚至不只廟口才有需要「配貨」，他並指出，廟口附近受當地人歡迎的「仁愛市場」某攤販也有這樣的狀況，只是想吃滷肉飯，「明明超大一鍋在那邊，還騙說沒有」。也有網友指出，有些店家「沒點小菜就擺臭臉。」

