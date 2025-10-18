為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    地震後又土石崩塌！立霧溪堰塞湖高漲 隧道滅頂「鏡頭君」陣亡

    2025/10/18 13:27 記者花孟璟／花蓮報導
    燕子口堰塞湖水位持續上漲，中橫公路靳珩隧道西口已滅頂，徹底變成堰塞湖的專屬下水道。（太管處提供）

    燕子口堰塞湖水位持續上漲，中橫公路靳珩隧道西口已滅頂，徹底變成堰塞湖的專屬下水道。（太管處提供）

    花蓮太魯閣國家公園區燕子口發生崩塌，造成立霧溪形成堰塞湖，今天早上10點10分東部外海60公里發生規模5.3地震，現場人員拍下土石發生小崩塌，而堰塞湖也因持續上漲，湧進靳珩隧道的水量激增造成「隧道滅頂」，隧道內鏡頭君也陣亡，隧道東口魯丹橋的瀑布規模也比清晨更大，形成災區版「尼加拉瓜大瀑布」。

    太魯閣國家公園管理處呼籲遊客，堰塞湖仍有危險性，加上地震後山體不穩定，壩體附近偶有落石，呼籲遊客千萬別試圖闖入，別跟自己的生命開玩笑！

    太管處表示，立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，水位還繼續往上漲，中橫公路175.1K明隧道也進水了，至於175.5K的靳珩隧道西出口更已滅頂，大水灌進隧道後直接造成隧道頂端「鏡頭君」陣亡。

    大水把中橫靳珩隧道當洩水道，東流441公尺至靳珩隧道東口進入魯丹橋，立刻從橋面兩邊洩水、形成災區版的尼加拉瓜大瀑布，中午瀑布聲勢比早上更巨大，圖片放在一起對比非常明顯，由於上午東部海域發生規模5.3地震，勘查的太管處人員還看到壩體旁有落石，在地震後揚起煙塵！

    太管處指出，昨晚8點已公告全面禁入太魯閣國家公園園區範圍，撤離遊客及部分部落居民，至於堰塞湖上游的大天祥區域的西寶、慈恩、關原等聚落居民也已做好避難措施。

    由於風神颱風今天已經形成，氣象署預報花蓮山區將有較大雨勢，已暫停進入生態保護區入園申請、並對在園區登山的隊伍民眾簡訊通知，請民眾儘速下山。

    魯丹橋面大水湧動，即將從兩邊洩水變成水濂瀑布。（公路局提供）

    魯丹橋面大水湧動，即將從兩邊洩水變成水濂瀑布。（公路局提供）

    燕子口堰塞湖水位升高中，中橫公路從照片前的175.1K明隧道開始沒入水中。（太管處提供）

    燕子口堰塞湖水位升高中，中橫公路從照片前的175.1K明隧道開始沒入水中。（太管處提供）

    堰塞湖水從靳珩隧道東口湧出後，從魯丹橋兩邊往橋下洩水形成巨大的水濂，有如災區版尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

    堰塞湖水從靳珩隧道東口湧出後，從魯丹橋兩邊往橋下洩水形成巨大的水濂，有如災區版尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

    魯丹橋早上的瀑布規模較小，接近中午已經變成巨大的尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

    魯丹橋早上的瀑布規模較小，接近中午已經變成巨大的尼加拉瓜瀑布。（太管處提供）

    今天凌晨中橫公路靳珩隧道被堰塞湖水入侵，鏡頭君拍下湖水如海嘯湧入畫面，但今天早上因為靳珩隧道已滅頂，隧道上方的鏡頭君也跟著溺水陣亡、突然斷開訊號。（公路局提供）

    今天凌晨中橫公路靳珩隧道被堰塞湖水入侵，鏡頭君拍下湖水如海嘯湧入畫面，但今天早上因為靳珩隧道已滅頂，隧道上方的鏡頭君也跟著溺水陣亡、突然斷開訊號。（公路局提供）

