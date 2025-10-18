桃園市民老街溪河濱公園跑步「仆街」 議員黃敬平批：步道藏陷阱

老街溪河濱公園步道的透水磚出現不平整狀況。（桃園市議員黃敬平提供）

1名50歲的桃園市男性市民15日晚間8點多在中壢區老街溪河濱公園跑步，卻因步道地磚不平整而摔倒受傷，桃園市議員黃敬平接獲陳情，他說，步道藏陷阱而害市民「仆街」，主管機關應檢討透水磚工法，並啟動國賠協助；中壢區公所回應，已要求廠商研擬合適的改善方式。

黃敬平說，該名市民平日就有在老街溪河濱公園慢跑的習慣，近日因公園一側出現毒蛇警示牌，讓他改變跑步路線，卻因靠近桃園機場捷運A20興南站的步道透水磚翹起、晃動，導致他跑步時不慎摔倒，手、腳等身上多處部位都有擦挫傷，暫時無法洗澡，也影響工作、生活。

「透水磚工法是人行道與公園的常見設計，但不耐壓、易鬆動、易沉陷，常引起民眾抱怨！」黃敬平建議，主管單位應全面檢討既有的鋪面工法，改採「壓花地坪」等其他工法，達到排水、美觀、耐用性等效果，還可避免類似意外再發生；公共設施維護不當導致該名市民受傷，他已要求中壢區公所啟動保險理賠機制，盡速處理讓該名市民獲得合理補償。

中壢區公所表示，公所接獲通報後，已於第一時間致電關心該名市民傷勢，並派員前往透水磚不平整處設置交通錐警示，避免類似意外再發生；老街溪河濱公園步道平時由清潔人員例行巡檢維護，另有水巡守隊協助巡視，初步勘查透水磚不平整處，鋪面疑似被外部的施工車輛壓損，才會造成局部隆起，非鋪面長期鬆動所致。

男性市民在老街溪河濱公園步道跑步摔傷。（桃園市議員黃敬平提供）

中壢區公所已在老街溪河濱公園步道不平整處，擺放交通錐警示。（中壢區公所提供）

