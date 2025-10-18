為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    施工改善機車通行橋梁安全 新北重新、福和、新北大橋事故率降

    2025/10/18 13:20 記者黃子暘／新北報導
    新北大橋主橋段機車道截彎取直，讓騎士不用再面臨危險彎道。（新北市交通局提供）

    受淡水河影響，新北市三重、蘆洲、五股等地的跨區、跨台北市交通多仰賴橋梁。新北市長侯友宜指出，新北機車登記量已達288萬輛，為提升橋梁通行安全，交通局對多條橋梁進行改善，包含調整車道配置、拆除分隔島等措施；陸續完工後事故件數顯著下降，包括重新橋事故數減少33％、福和橋減少47％，今年5月完成機車道截彎取直的新北大橋機車事故率則是大幅減少90多％。

    侯友宜說，未來將持續依照橋梁特性進行全市健檢，依照「快慢車道實體分隔」、「機車專用道服務水準E或F級」等條件，篩選符合的橋梁優先辦理改善計畫。

    交通局長鍾鳴時指出，市府於2023年7月拆除重新橋二重端上下引道部分實體分隔島，提供機車更多整流距離，保留主橋段實體分隔島維持車流秩序，事故數減少33%；當年8月完成福和橋改善，將原有實體分隔島改為槽化線區隔、加寬機車道，事故率降低47%。

    去年改善工程部分，鍾鳴時說，市府針對重陽橋啟用三重環河北路機車引道，並於環河北路與元信二街分隔島開缺口，達成上橋車流分散與縮短市區繞行、停紅燈時間；成蘆橋則是拓寬後增設機車引道，改善下橋匝道汽、機車交織混流；福和橋則是檢討路型配置並將機車道拓寬；三鶯大橋改建工程也在原橋梁兩側增設機車專用道及人行道，使事故率下降約25%。

    鍾鳴時說，工務局在今年5月改善新北大橋主橋段機車S型彎道問題，並將原機車道空間擴充為人行道與自行車道，合理分配道路空間，改善前機車事故每月約5件，改善後降至不到1件。

    交通局專門委員林昭賢補充，大漢橋規劃拆除快慢車道間實體分隔島，以槽化線方式與汽車道區隔，並調整新莊端上、下橋匯流長度，現正由工務局規劃。

    福和橋台北往永和方向分隔島改為槽化線區隔，增加機車道寬度。（新北市交通局提供）

    重新橋二重端上下引道部分實體分隔島拆除，以便機車騎士有更充足的整流距離。（新北市交通局提供）

