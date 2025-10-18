響應國際維修日 環境部串聯33團體提供服務

環境部於今明兩日在一碼村辦理「台灣維修日～全台大串聯」活動，現場有超過10個攤位提供不同物品的維修服務。（記者黃宜靜攝）

每年10月的第3個週六是國際維修日，環境部表示，今年串聯33團體響應維修日活動，透過維修延長物品使用壽命，盼能改變民眾過去用過就丟、壞掉就丟的習慣。另，針對企業端，資源循環署也推動修訂「資源循環推動法」，新增「綠色設計」及「延長使用」條款，目前已送至行政院核定，未來實施上預計先從自願性揭露建立系統後，再進一步討論、參考國際，是否要進一步建立維修度高低量化指標。

環境部於今明兩日在台北市一碼村辦理「台灣維修日～全台大串聯」活動，並進行桃園市龍潭區中興里、新竹市將軍村2地維修示範點揭牌儀式；現場有超過10個攤位提供不同物品的維修服務，預估參與人數達1000人；另，高雄的南方修理聯盟、小家電診所、旗美社區大學、台南維修咖啡館、新化社區大學、台北小家電維修所等33個維修社團，從北到南、花東地區等10個城市及地方環保局也一同響應。

環境部次長、環境資源研究發展基金會董事長葉俊宏表示，物品壞掉就丟會浪費很多資源，也會產生廢棄物。他分享，有次他的太太帶了一台舊電扇回家使用後，發現電扇無法運轉，進一步拆開後發現原來轉軸中捲了很多頭髮，在清乾淨後便能運轉了，到現在仍持續使用中，因此維修也一種省錢的方式。

葉俊宏指出，為了培養維修量能，環資會與資源循環署合作舉辦超過58場人力培訓，募集彙整全台817處維修據點製成維修地圖，讓民眾可以找尋住家附近的維修站維修，「透過培養維修量能，改變過去用過就丟，或者是壞掉就丟的習慣。」

環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示，除了培養民眾維修習慣外，針對企業也須有相關作法規範，因此在「資源循環推動法」修法上納入綠色設計、延長使用條款，朝向延長產品壽命易維修、零件備品易取得、零組件規格化邁進，目前已送至行政院核定，希望能在今年送至立法院審查。未來實施上預計先從自願性揭露建立系統後，再進一步討論、參考國際，是否要進一步建立維修度高低量化指標。

環境部表示，維修活動、二手物交換，除了能延長物品使用壽命，也是不浪費資源與減少廢棄物產生，最經濟實惠的方式，期許民眾讓維修成為日常，參與各民間社團及維修示範點活動，成為維修超人，也為地球資源循環盡一份心力。

環境部次長、環境資源研究發展基金會董事長葉俊宏表示，物品壞掉就丟會浪費很多資源，也會產生廢棄物。（記者黃宜靜攝）

