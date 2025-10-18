為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    歷經20年、4任鎮長！土庫鎮立幼兒園新園舍 明年底前完工

    2025/10/18 13:08 記者李文德／雲林報導
    歷經20年、4任鎮長規劃，土庫鎮立幼兒園新園舍18日動工。（記者李文德攝）

    歷經20年、4任鎮長規劃，土庫鎮立幼兒園新園舍18日動工。（記者李文德攝）

    雲林土庫鎮立幼兒園共有48名幼兒，分布於7個分班，長年來借用各里活動中心收托，教育資源難整合。鎮公所投入逾8000萬，在土庫老人會館旁新建占地621坪幼兒園園舍，預計明年底前完工。鎮長陳特凱表示，此工程歷經4任鎮長規劃，完工後可提供168名幼童就讀，將有效改善現行分散收托之不便。

    公所幼兒園長廖雅琪表示，鎮立幼兒園分為本園、東平、南平、大荖、埤腳、扶朝、新庄等7個分班，有混齡班5班、幼幼班2班，收托共48名幼童，但多年來並無園舍集中教學，只能長年暫借各社區活動中心上課，由於分班散佈各地，家長接送及教師教學資源整合均受到限制，亦增加人力與行政成本，因此約20年前公所便開始規劃新建園舍。

    鎮長陳特凱表示，興建計畫自前鎮長張源鐘任內便開始規劃，去年獲國教署核定補助經費約6341萬元，縣府補助2400多萬元新建，新園舍占地621坪，三層樓建築，工程將花費480日曆天，盼能在明年底前完工。

    公所今上午舉辦新園舍開工典禮，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、縣府教育處長邱孝文等人出席，與民眾見證當地地方重大工程。

    陳特凱表示，完工後將設置8班，可收容168名學齡前幼童就讀，屆時將把分班學生移至新園舍就讀，並將購置校車，初步將有3條路線接送學生，盼能改善現行分散收托的不便，提升土庫鎮整體幼兒教育品質，並減輕家長育兒負擔。

    張麗善表示，盼專業優質場域給土庫鎮所有的孩子提供一個優良的教育空間，另目前元長鄉尚未設立聯合托兒所，希望透過鄉鎮公所與縣政府合作，在適當的場域來興建聯合托兒所。

    土庫鎮立幼兒園新園舍預計明年底完工，可收托168名幼童。（圖由土庫鎮公所提供）

    土庫鎮立幼兒園新園舍預計明年底完工，可收托168名幼童。（圖由土庫鎮公所提供）

    歷經20年、4任鎮長規劃，土庫鎮立幼兒園新園舍18日動工。（記者李文德攝）

    歷經20年、4任鎮長規劃，土庫鎮立幼兒園新園舍18日動工。（記者李文德攝）

