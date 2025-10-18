平埔族身分法三讀通過 南市西拉雅：奮鬥逾30年終獲國家認可

西拉雅正名運動逾30年，終於法制化。（記者吳俊鋒攝）

平埔原住民族群身分法在立院三讀通過，「臺南市西拉雅文化協會」發言人萬淑娟表示，從走上街頭、提出訴訟，到申請釋憲成功，爭取、奮鬥了31年，終於獲得國家認可，真的很高興，感謝民進黨前後任總統蔡英文、賴清德的協助推動。

萬淑娟說，這是族群身分法制化的里程碑，未來仍有包含參政在內的諸多相關權利保障等重要工作，會再繼續努力。

請繼續往下閱讀...

萬淑娟指出，西拉雅爭取正名起於1994年，最早與北部其他平埔族群一樣，先從街頭運動，後來再走上訴訟之路，兩者結合、併進，開啟了持續逾30載的奮戰歷程。

萬淑娟認為，西拉雅爭取正名的過程中，2010年提起訴訟，是這場戰役勝利的關鍵，團隊之前也曾預期最後可能走上釋憲一途，果然不出所料，但真的沒想到，要迎來成功，竟會歷時這麼久。

萬淑娟提到，原本一路輸的訴訟，在2015年上到最高行政法院，竟然有逆轉的契機，團隊持續出庭，過程中也不斷動員，強化爭取正名的力道，以及關注度。

萬淑娟也感謝爭取正名期間，原縣長蘇煥智，以及大台南升格後的市長賴清德、黃偉哲等執政團隊接力支持，訂定西拉雅族振興發展辦法，積極協助推動。

三讀通過後，平埔身分取得，立即適用「原住民族語言發展法」、「原住民族傳統智慧創作保護條例」，以及「文化資產保存法」等，確保語言傳承、文化保存與傳統智慧的法律保障。

平埔原住民族群身分法在立院三讀通過，萬淑娟感謝各界協助推動。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法