台北國際賞鳥博覽會登場 聚焦候鳥遷徙、生態永續

第27屆台北國際賞鳥博覽會今（18）日登場，今年以「寶島鳥過客」為主題。（記者孫唯容攝）

第27屆台北國際賞鳥博覽會今（18）日登場，今年以「寶島鳥過客」為主題，邀集NGO、國際保育團體與學術研究單位近40個國內外單位參展，展示最新的候鳥保育成果，現場規劃專家講座、親子遊戲、生態導覽等，讓大人小孩寓教於樂，探索候鳥的知識。

北市產業發展局長陳俊安說，台灣位在「東亞－澳大利亞遷移線」，是超過450種候鳥遷席途中的重要樞紐，希望透過這次博覽會，深化市民對候鳥與濕地生態的認識，今年以「寶島鳥過客」為題，過專家學者的知識分享、保育單位的成果展示及在地文化能量的展現，喚起民眾對候鳥遷徙與棲地保護的關注。

請繼續往下閱讀...

今年博覽會為期今（18）、明（19）兩日，活動時間自上午9時至下午16時30分止，持實體酷卡或出示電子票券即可免費入園。活動除規劃「親子藝起來」互動課程與「綠色生活家」生態體驗，更有音樂演出、漫才表演及繪本兒童劇，打造兼具教育性與趣味性的嘉年華式生態盛會。活動詳情及免費索取電子票券，可查閱社團法人台北市野鳥學會官網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法