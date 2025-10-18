吸引境外生 台大校長陳文章籲教育部修法推動「學碩一貫學程」

台大校長陳文章今日受訪時呼籲教育部修改大學法，推動「學碩一貫學程」，有助於吸引境外生和我國學生提早職涯規劃。（記者林曉雲攝）

教育部鼓勵國立大學擴大25％碩士班招生名額，台大校長陳文章今（18）日在校務會議後受訪呼籲，教育部可以修正大學法，推動「學碩一貫學程」，目前大三可以申請進入碩士班，但流程比較繁雜，且多數仍是4年（大學）+2年（碩士）提早畢業，如有完整的AP課程加上學碩一貫制度，有助於境外生之招收，也有助於我國學生職涯規劃。

陳文章表示，台灣少子化情況嚴重，面對各國都在搶人才的激烈競爭，他建議可以設立產官學諮詢委員會，每季開一次會，把目前分散在各部會的攬才留才作為集中起來，提出更有效率的競爭作法。

此外，陳文章說明「台大高中生進階課程系列5年試辦計畫」，114學年上學期已有建中、北一女、師大附中、中山女中及成功高中5校共134名高中生選讀，且是高二學生，如果辦理成效佳，未來也不會只限於這5所高中，修課通過後發給修課證明，入學後可向學系申請抵免，抵免課程由學系決定，也希望其他的大學可以共襄盛舉。

至於THE世界大學排名，台大在教學和研究聲望得分較低，陳文章回應表示，配分是15％教學聲望，18％研究聲望，即使台大在產學合作或評比都很好，但聲望不高是事實，不知道THE發給哪些學術機構或企業主作調查，劣勢和國家大小可能也有關係，如何增加大家對台灣的印象，引用率是可以努力的方向，增加研究成果對世界影響力，做對世界有影響力的研究，影響力和引用率都可以幫忙提高排名。

