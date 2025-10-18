田尾「花現美好」市集斜槓達人秀稀有植物 2天估賺10萬

田尾鄉農會植物產地市集，攤商拿出「壓箱寶」賣得好價錢。（記者顏宏駿攝）

彰化「花現美好田尾產業文化活動」登場，田尾鄉農會今、明兩天聚集近百個多肉、觀葉植物攤位，攤位主人幾乎都是「斜槓」的植物專家，他們因為對植物興趣，開始培育，意外開啟「植物的斜槓人生」，2天拚出10萬業績的大有人在。

這個名為「植物與它們的產地」市集，每年僅舉行一次，地點在田尾鄉農會倉庫，原本只有「多肉植物」，但因為每個人專精的領域不同，後來細分景天科、番杏科、仙人掌科、大戟科、龍舌蘭科、百合科和阿福花科等，前幾年又加入鹿角蕨，近年則有豆科植物或冷門植物加入。

這些攤位的老闆，原本都是「植物門外漢」，因為種出興趣，便開始擴大栽培，為了教人欣賞，在網路成立粉絲團，透過市集，跟粉絲見面，順便推銷自己新培育的品種。有些人在這裡獲得的收入更勝於原本的工作，

專攻「積水鳳梨」的陳先生說，鳳梨科是近年深受消費者喜愛的品項，它是一個龐大的家族，其中許多品種的觀賞價值很高，常見的有擎天鳳梨、鶯歌鳳梨等，許多品種的葉片色彩繽紛，樣式千奇百怪，他曾有一株稀有品種賣到9000元。

宸昌仙人掌的吳昱樺專攻多肉植物的「銀冠玉」，他說，銀冠玉的「肉疣」千變萬化，他追求的就是種出稀有的紋路，只要客人「看對眼」，再多錢客人都買單，他最高曾賣一株8000元。

攤位標榜「稀有植物區」的張先生，本身經營臉書「豆科植物」粉絲頁，成員多達2萬4000人，他說，豆科植物容易栽種，可以種在室內，顏色青綠，不管作盆栽或種土壤都可以。他還說，自己專攻「冷門植物」，最近成功培育「安氏旱林檀」，這是原產地在馬達加斯加島的植物，「因為別人沒有，我有」就能賣好價錢。

田尾鄉農會總幹事吳政憲說，「植物產地」市集已成為台灣知名的植物市集，一年才辦一次，攤主來自全台各地，這些攤主大都「不務正業」，也就是「斜槓」到觀賞植物，他們專精於特定的品項，種出「稀有」，就能賣得好價錢。會出高價的大都是「收藏家」，懂得欣賞，而攤商們來這裡主要是跟粉絲們交流，雙方常在這裡激燙出創意的火花，回到家按要領栽培。

田尾鄉農會植物產地市集，展示多樣珍貴的品種。（記者顏宏駿攝）

田尾鄉農會植物產地市集，集結各地的植物高手設攤。（記者顏宏駿攝）

