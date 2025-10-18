立霧溪堰塞湖可降挖引流 農業部曝與馬太鞍溪差異

農業部表示，立霧溪燕子口堰塞湖今天將評估進行壩體降挖減災工程。（圖擷取自農業部臉書）

農業部今（18日）於臉書發文指出，立霧溪燕子口堰塞湖目前湖水已從台8線靳珩隧道東口溢流，並穩定回流至立霧溪主河道，風險趨緩，今天將評估進行壩體降挖減災工程。

農業部表示，根據公路局東區養護工程分局CCTV影像，今日凌晨2點30分左右，堰塞湖水開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，水流穩定，未對下游造成重大威脅。因此今天清晨7點，林業保育署與廠商進入現場勘查，進行便道開設作業。預計從新台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，以抵達壩體進行後續降挖及安全評估。

農業部提到，成功大學堰塞湖防災團隊抵達現場進行專業評估，提供即時、精細的防災決策依據；行政院顧問李孟諺與公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續密切協調，以確保下游居民及設施安全。

外界疑惑，為何立霧溪燕子口堰塞湖可以工程降挖，馬太鞍溪堰塞湖卻不行。農業也透過貼文釋疑，舉出兩個堰塞湖的3點差別。

1.壩體規模：燕子口堰塞湖壩體體積，僅馬太鞍溪堰塞湖的0.2%。馬太鞍溪堰塞湖壩體高度200公尺，壩體土石體積2億立方公尺，蓄水量9100萬噸；燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量270萬噸。

2.環境與可到達性：馬太鞍溪堰塞湖在海拔1000公尺深山，無路可達，徒步進出要5天；燕子口堰塞湖就在台8線旁，人車可直接到，機具能即時進場。

3.處理困難程度：馬太鞍溪堰塞湖至下游河道超過13公里，溪谷狹窄陡峻、落差大，開便道至少需3個月，且11月前仍為汛期；燕子口堰塞規模小、地點近燕子口台8線公路，施工機具能快速接近壩體施設減災工程。

農業部提醒，台8線靳珩隧道至燕子口路段目前仍屬警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷觀察，以免發生意外。

