豬價回穩 台中大安區農會估月底回復去年同期水平

大安區農會總幹事蔡建宗指出，豬價秋季逐漸回穩。（記者張軒哲攝）

國內年中受到豬隻疫情及中南部風災豪雨影響，一度出現豬價上揚情況，入秋之後，全台缺豬情況逐漸回穩。台中市大安肉品市場是台中主要豬隻來源，大安區農會總幹事蔡建宗今日表示，肉品市場目前每日成交量約1800至2000隻，星期六約1400隻，台中市毛豬供應量逐漸回穩，每公斤平均肉價約從105元高點降至95元，預估本月底將回到去年同期供應水平。

大安區農會今日舉辦飛天豬辦桌農特產品行銷活動，總幹事蔡建宗受訪指出，今年國內毛豬供應量，上半年受到幼豬下痢疫情，導致毛豬育種不足，減少約1成，隨後夏季高溫，導致仔豬吃得少、長得慢，畢竟每頭成豬必須長到120公斤以上，才能拍賣上市，毛豬產量減少，導致上半年國內豬肉價格的上漲。

蔡建宗表示，今年端午節期間每公斤成交價格維持在105元以上，但近來每日拍賣成交量1800至2000隻，除成交價已回復正常，民生供應無虞。

大安肉品市場是台中豬隻主要交易市場。（記者張軒哲攝）

