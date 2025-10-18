為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5個民選總統都是台大人 陳文章：很少有國家元首皆同一所大學畢業

    2025/10/18 12:57 記者林曉雲／台北報導
    台大校長陳文章今說明，為準備台大百年校慶，已訪問4位前後任總統。（記者林曉雲攝）

    台大校長陳文章今說明，為準備台大百年校慶，已訪問4位前後任總統。（記者林曉雲攝）

    民選總統都是台大人。國立台灣大學將在2028年慶祝建校100年，台大校長陳文章今（18）日在校務會議中說明，百年校慶相關籌備工作，他已親自採訪前任總統陳水扁、馬英九、蔡英文，以及現任總統賴清德，很少有一個國家的民選總統都是同一所大學畢業校友，每位總統都很樂意接受台大的採訪，每位總統也受訪一個小時以上，11月7日將先提出10分鐘簡潔版，完整版將在百歲紀念館或校史館中播放。

    陳文章表示，台大正在準備百年校慶，所有的民選總統都是台大校友，是非常特別的事情，很少有一個國家所有民選總統都是同一所大學畢業校友，前總統李登輝已去世，前任和現任總統都很樂意接受台大採訪，分享他們在台大求學的故事，對我國高等教育的看法，以及對台大學弟妹勉勵。

    此外，對於台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」，陳文章表示，校訓是立校精神，獲所有校友肯認，有代表提議更改，需要先徵詢校友意見，因校訓也是33萬多名台大校友的共同記憶，也可以思考不要更改校訓，但加上因應時代而產生的新口號。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播