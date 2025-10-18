5個民選總統都是台大人 陳文章：很少有國家元首皆同一所大學畢業

台大校長陳文章今說明，為準備台大百年校慶，已訪問4位前後任總統。（記者林曉雲攝）

民選總統都是台大人。國立台灣大學將在2028年慶祝建校100年，台大校長陳文章今（18）日在校務會議中說明，百年校慶相關籌備工作，他已親自採訪前任總統陳水扁、馬英九、蔡英文，以及現任總統賴清德，很少有一個國家的民選總統都是同一所大學畢業校友，每位總統都很樂意接受台大的採訪，每位總統也受訪一個小時以上，11月7日將先提出10分鐘簡潔版，完整版將在百歲紀念館或校史館中播放。

陳文章表示，台大正在準備百年校慶，所有的民選總統都是台大校友，是非常特別的事情，很少有一個國家所有民選總統都是同一所大學畢業校友，前總統李登輝已去世，前任和現任總統都很樂意接受台大採訪，分享他們在台大求學的故事，對我國高等教育的看法，以及對台大學弟妹勉勵。

此外，對於台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」，陳文章表示，校訓是立校精神，獲所有校友肯認，有代表提議更改，需要先徵詢校友意見，因校訓也是33萬多名台大校友的共同記憶，也可以思考不要更改校訓，但加上因應時代而產生的新口號。

