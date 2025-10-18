2領角鴞訪竹市培英國中 學生驚呼超萌

新竹市培英國中校園裏來了2隻超萌領角鴞引騷動，學生驚呼好小隻好可愛。（照片取自培英國中臉書粉專）

超萌領角鴞來訪！新竹市培英國中昨天校園裡的林稍間竟飛了2隻超萌嬌客領角鴞，除在樹稍休憩補眠，超萌的模樣也引起騷動，不少學生在老師的帶領與解說下在樹下觀看2隻萌客的萌樣，驚喜聲連連，透過觀察，學生也實際上了一堂生態客，更從中學習尊重生命與大自然，理解領角鴞的作息，也知道「貓頭鷹的午覺神聖不可打擾」，透過觀察與拍照紀錄，與領角鴞有了特別又驚喜的短暫邂逅。

培英國中在學校粉專也貼出超萌領角鴞造訪校園的生態紀錄，老師們也分享，原本領角鴞應在樹洞裡補眠，卻選擇在我們的校園小憩片刻，讓全校師生驚呼連連，更讓老師們的手機快門聲此起彼落。但大家都有默契地壓低音量，因為知道「貓頭鷹的午覺神聖不可打擾」。看到這對小小超萌的「森林智者」突然造訪，認為不只是一次生態奇遇，更是最生動的生命教育課。

學生也透過觀察，一下子「就在那裡」、「好可愛喔」、「怎麼這麼小隻？」、「原來這是貓頭鷹領角鴞」、「有2隻耶」，學生的驚呼聲連連，又深怕打擾牠們休息，個個都覺得好特別的模樣，也是第一次看到及觀察到領角鴞。

培英國中表示，看到領角鴞造訪校園，也讓師生體認到與自然共處，是一種學問。尊重生命，是一種智慧。感謝超萌領角鴞選擇培英校園當作臨時的「安靜圖書館」，更讓師生學到要用溫柔的眼神，守護與野生動物的美好邂逅。

