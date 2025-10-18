300人炒冰！ 林內農會行銷木瓜新絕招

林內農會邀民眾炒冰認識及行銷在地木瓜、鳳梨等農特產，300人炒冰場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

雲林林內鄉是國內木瓜、鳳梨、香蕉等水果重要產區之一，林內農會今（18）日舉辦木瓜及熱帶蔬果嘉年華活動，邀請來自全國各地300名大人小孩一起以林內生產的各式水果「炒冰」，酷熱天氣之下冰涼享受木瓜、鳳梨美味，場面壯觀熱鬧，且成功行銷在地農特產。

林內農會近2年致力推廣食農教育，把遊客帶進產地，體驗農民種植過程，讓農民成功斜槓為講師，展現務農自信，也帶動地方觀光發展，秋老虎發威高溫炎熱，農會結合木瓜及熱帶蔬果嘉年華活動，透過炒冰認識林內木瓜、鳳梨等蔬果。

炒冰由農會提供木瓜牛奶汁、鳳梨、木瓜、香蕉，參加民眾把材料倒入放在冰塊上鍋子翻炒就可變成冰沙，民眾覺得很有趣。

雲林縣長張麗善表示，林內是木瓜重要產地，林內「紅透台灣」木瓜品質是LV級，不只紅透台灣，且行銷到新加坡、馬來西亞也很受喜愛，農民只要用心栽培，通路一定沒問題。

林內鄉農會總幹事黃國洲指出，這次參加炒冰活動有來自台北、高雄、台中、彰化等外縣市民眾，林內木瓜種植面積約170多公頃，品種以台農2號最多占9成，1成為日昇品種，今年因7、8月颱風及連續豪雨受損，農民復原產期延後，但品質還是有一定水準，現在到明年1月是林內「紅透台灣」木瓜最好吃的時節。

今年林內農會木瓜品質評鑑結果出爐，木瓜王廖榮煌，木瓜達人有張榮展、林耀熙，優良獎有張育強、蔡隆麒、林若芸。

林內鄉農會舉辦木瓜及熱帶蔬果嘉年華活動行銷地方農特產。（記者黃淑莉攝）

林內木瓜品質評鑑果農廖榮煌奪木瓜王。（記者黃淑莉攝）

