    嘉義民雄金興堤防台灣欒樹紅黃競艷 花海大道美不勝收

    2025/10/18 12:29 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義民雄鄉金興村牛稠溪堤防的台灣欒樹大道。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義民雄鄉金興村牛稠溪堤防的台灣欒樹，其多變的角度與層次的花海，經網紅分享後，已成了每年秋天最令人期待的賞花秘境。這幾天在艷陽催化下，進入花果綻放期，金黃、粉紅、橘紅層層交織成的絢麗畫面，浪漫氛圍令人陶醉，被譽為嘉義平原地區秋天最美的花海。

    台灣欒樹由於花朵初開呈金黃，成熟後轉為橙紅、粉紅，最終變為褐色，層層交織成絢麗畫面。因此被稱為「四色樹」。金興堤防的台灣欒樹位於嘉義民雄的牛稠溪河堤旁，綿延約1公里，不僅數量多，生長也相當茂盛，加上堤防彎度，讓這裡成為台灣欒樹花季的朝聖熱區。

    黃姓攝影人指出，金興堤防因為在堤頂可以近距離觀賞台灣欒樹花序的多層次變化，人與繽紛景色融為一體，成為秋天最熱門的欣賞台灣欒樹花海景點。更是攝影迷的天堂，因為可以獵取許多不同的角度，包括在堤防階梯上平行角度取景，讓人與美不勝收的花海同框；如果有空拍機，更可以拍下沿著堤防蜿蜒如龍的台灣欒樹花海大道。

    民雄鄉金興堤防台灣欒樹金黃與橘紅花序交織成絢麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    金興堤防台灣欒樹金黃與橘紅花序交織美不勝收畫面。（記者蔡宗勳攝）

    民雄鄉金興堤防台灣欒樹鮮艷的橘紅花序。（記者蔡宗勳攝）

    民雄鄉金興堤防台灣欒樹金黃色花序。（記者蔡宗勳攝）

