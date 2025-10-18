為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏東縣表揚鑽石婚 李双增、曾陸珍靠包容與體諒相守72年

    2025/10/18 12:19 記者葉永騫／屏東報導
    結婚72年的李双增、曾陸珍。（記者葉永騫攝）

    結婚72年的李双增、曾陸珍。（記者葉永騫攝）

    屏東縣今天表揚結縭60年以上的鑽石婚大會，今年共有39對佳偶獲得表揚，平均年齡超過80歲，由縣長周春米頒贈鑽石婚證書及獎牌，在場親友共同見證幸福時刻，場面相當溫馨，結婚長達72年的李双增、曾陸珍，兩人相知相惜，一起務農，將4名孩子養育成人，如今兒孩滿堂，幸福滿滿。

    縣長周春米表示，「十年修得同船渡，百年修得共枕眠」，能結為夫妻不僅是種緣分，能攜手走過漫長歲月，更是種福份，結婚超過60年，一起牽手一輩子，守護下一代，今天縣府也請了攝影師及化妝師為阿公、阿媽裝扮起來，拍下美美的照片與家人一起共度幸福的時光。

    結婚最久的是住在竹田的李双增、曾陸珍夫婦，現年已95歲及94歲，兩人一起務農，管理近2公頃的農地，養育4名子女長大，年輕時每到節日，阿媽做年糕、包粽子，阿公就推石磨、燒柴火，兩人分工齊心，建立幸福的家庭，相知相惜。

    阿媽說，最辛苦的時候是阿公當兵的時候，當時懷第3個孩子，白天下田，還得照顧小孩，更要到營區探視阿公，相當的辛苦，而阿公也很疼阿媽，時時關心阿媽的情況，兩人結縭72年，雙方關心對方、多包容與體諒，才能一生相守。

    屏東縣表揚鑽石大婚，縣長周春米親自參與。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚鑽石大婚，縣長周春米親自參與。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚鑽石婚大會，場面溫馨。（記者葉永騫攝）

    屏東縣表揚鑽石婚大會，場面溫馨。（記者葉永騫攝）

