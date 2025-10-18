李孟諺化身「忍者龜」爬下水道、視察堰塞湖 郭應義：有做事不用怕被知道

行政院顧問李孟諺（右）身兼協調所副指揮官，大熱天的10月初曾爬進去光復鄉下水道幹管視察，變身忍者龜。（資料照，記者王榮祥攝）

花蓮去年0403地震後，因為土石鬆軟經不起下雨，今年7月、10月接連在馬太鞍溪、立霧溪形成堰塞湖，馬太鞍溪堰塞湖更造成重大災情，除了視察的正副總統、行政院長，行政院顧問李孟諺低調在災區跑來跑去，為了瞭解光復鄉排水系統，大熱天爬進臭烘烘的下水道當「忍者龜」，今天早上再度到燕子口步道視察評估堰塞湖降挖。

對此，因經費被「傅崐萁們」刪光光，甚至抵押房子替行政院東辦付租金等費用，行政院東部服務中心副執行長郭應義今天也說，他認為行政院團隊是一體的，低調做事情的人「不需要大聲喧嘩」，但是有做事的人也不需要怕被人知道，不像某些人「只靠講話大聲」嗆官員不做事。

請繼續往下閱讀...

本月6日總統賴清德到花蓮光復鄉災區視察，花蓮縣長徐榛蔚罕見現身、向中央喊話「堰塞湖災害後，光復鄉下水道系統應全部重建」，徐本以為自己替災民發聲，不料立刻被破梗！

原來身兼光復災區中央協調所副指揮官的李孟諺，早在5天前就因擔心下水道嚴重受損需要重建，爬進去光復鄉林森路下方的A幹線，現場看過後很慶幸，淤積不算嚴重且水流可順暢通過，評估只要側溝清理完成就能恢復災區排水系統，至於佛祖街一帶的排水幹線雖然口徑比較小多少有阻塞，但沒有損毀，清淤完成就可以。

昨天清晨立霧溪又發生新的堰塞湖，包括林保署、公路局評估後決定今天開始闢便道往堰塞湖土石壩到現場，以評估天然壩降挖的可行性，李孟諺今天早上也由公路局、林保署副署長等人陪同到現場視察，走進燕子口步道後直直往堰塞湖土方堆積的壩頂，親眼看到土方量確實比較小。

李孟諺今天表示，感謝公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續密切協調，監測水位變化及壩體穩定度，以同步研議後續降挖與排水作業可行性，以確保下游居民及設施安全。

公路局太魯閣工務段長張佩筠、行政院顧問李孟諺及林保署副署長張岱徒步走至堰塞湖洩水口的靳珩隧道，實地勘查魯丹橋大瀑布。（公路局提供）

李孟諺（右）上午從燕子口步道徒步深入現場，視察燕子口堰塞湖的土石壩頂，評估降挖安全性及下游風險。（行政院東辦提供）

行政院顧問李孟諺（左一）今天早上徒步到燕子口步道，走至堰塞湖土石壩頂區域勘查，了解降挖的安全性及可行性。（行政院東辦提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法